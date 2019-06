Radní Prahy schválili závazek do roku 2030 snížit CO2 o 45 %

Praha - Vedení hlavního města přijalo závazek, že do roku 2030 sníží emise CO2 na území metropole o 45 procent. Do roku 2050 má být město bezuhlíkové. Plán konkrétních opatření by měl být hotov do září příštího roku. Radní také schválili akční plán, podle kterého město v tomto a následujícím volebním období vysadí milion stromů, a memorandum s policií ohledně kontrol technického stavu vozidel. Stav klimatické nouze již vyhlásilo několik městských částí.

"Rada si uvědomuje, že naše planeta se nachází ve stavu klimatické nouze a je potřeba dělat opatření, které povedou ke snížení produkce látek, jež způsobují skleníkový efekt," řekl náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN).

Město začne připravovat balíček návrhů opatření, která bude postupně zavádět. Pracovat na něm bude speciálně zřízená komise, ve které zasedne například bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík. Komise se bude zaobírat primárně čtyřmi oblastmi, a to udržitelnou energií, udržitelnou mobilitou, cirkulární ekonomikou a adaptační strategií na změnu klimatu. Tzv. stav klimatické nouze již vyhlásily například Praha 6 nebo 7. Podle Hlubučka město namísto stavu nouze vyhlásilo závazek, aby z kroku jasně vyplýval úkol do budoucna.

Řadu opatření již podle Hlubučka město uskutečnilo nebo se k tomu chystá. Magistrát připravuje například výstavbu bioplynová stanice, podporu elektromobility, zavedení mýta pro vjezd do centra, lepší zpracování a energetické využití odpadu nebo lepší využití energie v budovách.

Na základě zákona o ochraně ovzduší má každý kraj povinnost připravovat pravidelně aktualizovaný program zlepšování kvality ovzduší. Ten pražský ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s magistrátem schválilo v roce 2016. Na základě žaloby ze strany spolku Frank Bold však jeho podstatnou část loni zrušil soud, podle kterého nebyl dostatečně konkrétní. Nyní se připravuje aktualizace. V Praze jsou podle ekologických organizací dlouhodobě překračovány evropské limity znečištění, i když výjimka pro metropoli skončila v roce 2011.

Hlavním problémem vzduchu v Praze je polétavý prach, se kterým souvisí i další dnes schválený dokument. Radní odhlasovali memorandum s policií a vybranými stanicemi technické kontroly, na základě kterého vznikne zvláštní policejní skupina pro kontrolu stavbu vozidel, zejména pak filtrů pevných částic. Město už ve spolupráci s policií jedno zkušební měření zorganizovalo. Policii zatím schází technika pro přímé měření emisí, takže podezřele vypadající auta zastavují a napojují na řídící jednotku, která provede diagnostiku. Pokud odhalí závadu, posílají policisté řidiče na stanici technické kontroly.

Radní dnes schválili také akční plán výsadby stromů v hlavním městě. "Již v tomto roce bylo v jarních měsících vysázeno více než 170.000 stromů," uvedl k tomu náměstek Hlubuček. Jde zejména o výsadbu nových lesů. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) uvedl, že rada dnes zároveň pověřila Technickou správu komunikací (TSK), aby pokračovala ve vytipování vhodných míst v ulicích pro výsadbu nových stromů.