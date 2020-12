Radní Prahy schválili podporu družstevního a spolkového bydlení

Praha - Pražská koalice se shodla na plánu podpory družstevního bydlení, který připravila radní Hana Marvanová (za STAN). Rada schválila záměr, který počítá s družstevní výstavbou na městských pozemcích. V létě ji Praha Sobě a Piráti dvakrát schválit odmítli, Marvanové se nepodařilo ji ani nechat projednat na zastupitelstvu. O plánu budou finálně ve čtvrtek rozhodovat zastupitelé, stejně jako o obdobném záměru podpory spolkové výstavby, který dnes radní také odsouhlasili.

Návrh Marvanové počítá s tím, že by město poskytlo svůj pozemek pro stavbu bytového domu prostřednictvím takzvaného práva stavby na až 99 let. K tomu by v soutěži našlo soukromého partnera, pravděpodobně stavební družstvo, do kterého by poté vstupovali Pražané. Zaplatili by členský vklad ve výši maximálně čtvrtiny hodnoty bytu. Družstvo by si na stavbu vzalo dlouhodobý úvěr a po jeho splacení by od magistrátu pozemek mohlo odkoupit.

Výhodou má být podle vedení města to, že družstva staví levněji než na zisk zaměřené developerské firmy, takže lidé byty získají za nákladovou cenu, navíc do splacení domu poníženou o hodnotu pozemku. Město za poskytnutí pozemku získá právo na užívání třetiny bytů v domě, které může využít pro ubytování zástupců potřebných profesí, jako jsou zdravotníci, učitelé, hasiči nebo policisté.

Radní dnes schválili také obdobný plán, který namísto s družstvy počítá s poskytnutím pozemků občanským spolkům, v Německu známým jako baugruppe. To má podle dřívějších vyjádření zástupců Prahy Sobě a Pirátů umožnit využití menších pozemků a větší volnost pro nastavení podmínek.

Podporu družstevního bydlení se Marvanová pokoušel prosadit delší dobu, vznikl kolem toho však koaliční spor, kdy se proti záměru postavili zástupci Prahy Sobě a Pirátů. Ti kritizovali, že po splacení dluhu by si družstvo mělo od města odkoupit pozemek za odhadní cenu bez zohlednění zhodnocení parcely. Magistrát by podle nich měl mít bytovou politiku nastavenou udržitelně, aby bylo možné z peněz získaných prodejem financovat další obdobné projekty.

Takto to má fungovat u spolkového bydlení, kde se počítá s roční platbou spolku městu v hodnotě zhruba procenta aktuální ceny pozemku. Podle schváleného materiálu to nyní odpovídá částce asi 750 korun měsíčně za byt o rozloze 75 metrů čtverečních. "Takto získané prostředky může město průběžně znovu investovat do zajištění možností pro tvorbu dalších projektů nabízejících dostupné bydlení," píše se v dokumentu.

Marvanová dnes po jednání rady uvedla, že příspěvek do fondu rozvoje dostupného bydlení budou hradit i družstva. "Pokud jde o konkrétní čísla, kolik ten příspěvek bude, tak jsme se shodli, že nebudeme stanovovat obecně, ale u konkrétních projektů," uvedla. Dodala, že bude záviset i na lokalitě, ale celková úspora za bydlení by se pro družstevníky měla pohybovat kolem 30 procent.

Rada dnes podle Marvanové o podpoře družstevního bydlení rozhodla jednomyslně a v případě schválení zastupiteli by se měly v příštím roce připravit vhodné pozemky tak, aby za rok či za rok a půl mohla být družstva založena. Zájem o podobné projekty už podle radní projevily Praha 11, Praha 13, Praha 8 a Praha 12. "Předpokládám jednání i s dalšími městskými částmi," doplnila radní.

Praha se v posledních letech potýká s bytovou krizí a vysokými cenami bydlení, které činí vlastní byty nedostupné i pro střední třídu. Podle posledních informací poradenské firmy Deloitte průměrná nabídková cena volných nových bytů v Praze na konci října meziročně vzrostla o sedm procent na 118.200 korun za metr čtvereční.