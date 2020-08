Radní Prahy neprojednali zákaz herních automatů a VLT

Praha - Pražská rada na dnešním jednání neprojednala návrh zákazu tzv. technických her, tedy herních automatů a videoloterijních terminálů v metropoli. Radní Hana Marvanová (STAN) podle informací ČTK bod z programu stáhla. Ohledně vyhlášky se objevily spory, některé městské části plošný zákaz automatů kritizují. Aby vešla v platnost, vyhlášku musí schválit radní a poté i zastupitelé.

Podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana se Marvanová dohodla s primátorovým náměstkem Petrem Hlubučkem (STAN), že návrh ještě projedná pražská organizace STAN. Na radu by se měl dostat příští týden v pondělí, aby v případě schválení vyhlášku mohlo ve čtvrtek projednat zastupitelstvo tak, jak radní původně plánovala.

Základním principem návrhu vyhlášky je povolit živou hru ve vybraných kasinech a zároveň zakázat všechny tzv. technické hry, tedy hrací automaty i videoloterijní terminály. "Hlavní město Praha přitom vychází z předpokladu, že negativní důsledky provozování hazardních her jsou spojeny zejména s provozováním technických her, které jsou dlouhodobě považovány za nejrizikovější," píše se ve staženém dokumentu. V celkem 41 městských částech z 57 by podle vyhlášky měl na jejich žádost platit úplný zákaz hazardu.

O výjimky ze zákazu technických her pro vybrané podniky v nějaké formě žádalo devět městských částí, a to Praha 1, 3, 9, 11, 13, 14, 15, 17 a 18. Později se připojil ještě Zličín. Magistrát podle dokumentu ohledně možnosti jejich žádostem vyhovět oslovil advokátní kancelář, která měla navrhnout objektivní kritéria, podle kterých by se v souladu s požadavky antimonopolního úřadu výjimky udělovaly. To se prý však nepodařilo.

To odmítla radnice Prahy 1. Stanovení výjimek podle jejího vedení možné je v případě, že budou určeny jasné a objektivní podmínky výběru. Ve stanovisku radnice dále stojí, že k zákazu automatů v kasinech radnice není žádný důvod, protože tyto podniky navštěvují ve většině zajištění zahraniční hosté, kteří nezpůsobují nepořádek na ulicích, jako to bylo v případě hráčů z heren. "Především na území Prahy 1 nemají obyvatelé městské části žádné negativní zkušenosti související se existencí kasin," uvedla radnice.

Původní vyhláška o hazardu byla v uplynulých letech několikrát novelizována. Od roku 2013 platí znění, které stanovilo místa a čas, kde a kdy lze provozovat loterie a jiné podobné hry. Herny a licence pro jejich provozovatele ruší od začátku roku 2016 ministerstvo financí. Loni ukončilo provoz nebo bylo zrušeno ministerstvem 30 heren.