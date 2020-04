Radní: Nakažení senioři musí zůstávat v domovech, stát selhává

Praha - V pražských nemocnicích není dostatek míst pro klienty domovů pro seniory, kteří jsou nakažení novým typem koronaviru. Musí tak zůstávat v zařízeních, která nemají možnosti zajistit potřebnou míru izolace. Dnes to uvedla pražská radní pro zdravotnictví a sociální oblast Milena Johnová (Praha Sobě), podle které na to stát rezignoval. Kraje musí podle požadavku ministerstva zdravotnictví zajistit lůžka pro seniory s koronavirem. V Praze jsou však s jednou výjimkou jen státní nemocnice. Podle ministerstva nemusí jít o místa v nemocnicích.

Kraje by měly pro seniory vyčlenit 60 lůžek na 100.000 obyvatel. Hlavní město je nicméně zvláštní případ, protože nemá vlastní nemocnice. Jedinou je Nemocnice Na Františku, kterou vlastní Praha 1. Ta už pro nakažené seniory vyhradila devět lůžek a její ředitel David Erhart uvedl, že to je maximum, které zařízení zvládne. Šéf Ústředního krizového štábu ministr vnitra Jan Hamnáček (ČSSD) ve čtvrtek uvedl, že štáb na žádost krajů doporučil zahrnout do požadavku na zajištění lůžek vedle nemocnic sociální zařízení.

Podle Johnové však nelze v sociálních zařízeních zajistit stejnou úroveň jako v nemocnicích. "Pražská hygiena i pracovníci domovů obvolávají nemocnice stále dokola, klienty, kterým je přes 80 let a mají zatím lehký průběh, ale státní nemocnice přijmout nechtějí. Zůstávají v domovech, kde je nemožné vytvořit takové podmínky pro izolační ošetřovatelství jako na infekčních lůžkách," uvedla. Zdravotnický systém přitom není přetížený, jako je tomu v jiných zemích. "Stát infekční lůžka nevytvořil a na péči o seniory v domovech rezignoval," řekla Johnová. Vláda již dříve pro izolaci starších pacientů s lehčími příznaky vyčlenila 329 lůžek v pražských nemocnicích Na Bulovce a Na Františku, v Lázních Toušeň u Prahy a v Těchoníně na Orlickoústecku.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) po dnešním jednání pražského krizového štábu řekl, že s ohledem na nařízení bude muset vedení města státním nemocnicím vyhrazení infekčních lůžek přikázat. "Je velice zvláštní, že nám ministerstvo zdravotnictví pošle mimořádné opatření, a my ho vlastně musíme splnit tím, že něco nařídíme jejich vlastním nemocnicím," podotkl. Johnová doplnila, že Prahou provozovaná Městská nemocnice následné péče ve Vysočanech pro infikované seniory připravuje vyhrazené patro s 31 lůžky.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová uvedla, že cílem opatření není zajistit pacientům infekční lůžka pouze v nemocnicích s akutní péčí, ale v jakýchkoliv zařízeních, kde je kapacita a zdravotnický personál. "Jsou to kapacity pro covid pozitivní pacienty, kteří nepotřebují být hospitalizováni, ale současně jejich pobytové zařízení není schopno se o ně postarat," uvedla. Dodala, že ministerstvo na péči o seniory nerezignovalo a kromě dodávek ochranných pomůcek do sociálních zařízení vydalo celý balík opatření, jako je zákaz návštěv, testování nově příchozích klientů a další režimová a organizační opatření.

Postoj vedení hlavního města kritizoval pražský zastupitel a poslanec Patrik Nacher (za ANO), podle kterého magistrát nebyl schopen domovům pro seniory zajistit ani ochranné pomůcky. "Paní radní by si tedy měla nejprve zamést před vlastním prahem, a ne všechno svádět trapně na vládu," uvedl.

Podle informací pražské hygienické stanice bylo ke čtvrtečnímu odpoledni v pražských sociálních zařízeních v izolaci 60 seniorů buď s potvrzenou nákazou, nebo s příznaky a čekajících na výsledky testů. Nákaza se v metropoli objevila v domovech pro seniory v Michli a na Chodově, na klinice geriatrie a následné péče Thomayerovy nemocnice a v Nemocnici Sv. Alžběty Na Slupi, která funguje primárně jako léčebna dlouhodobě nemocných.