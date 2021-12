Radiožurnál: Firma kandidáta na ministra Blažka nezveřejňuje účetnictví

Praha - Společnost Slide, ve které má poloviční podíl kandidát na ministra spravedlnosti Pavel Blažek (ODS), nezveřejňuje ve Sbírce listin podle zjištění Radiožurnálu aktuální účetní závěrky. Podle představitelů protikorupčních organizací tím firma porušuje zákon. Blažek tvrdí, že podle jeho účetní dokumenty v obchodním rejstříku jsou. Poslední zveřejněná závěrka firmy je z roku 2015, uvedl dnes Radiožurnál.

"Společnost proto porušuje zejména zákon o účetnictví a dále zákon o veřejných rejstřících," uvedl ředitel protikorupční organizace Transparency International Petr Leyer. Firmě za to může hrozit i pokuta. Podle ředitele protikorupční organizace Oživení Marka Zelenky rejstříkový soud má právo uložit společnosti až stotisícovou pokutu, pokud po výzvě nepředloží listinu chybějící ve Sbírce listin. Hrozí za to i pokuta až do výše tří procent aktiv společnosti od finančního úřadu, uvedl Zelenka. Mluvčí ministerstva spravedlnosti Michal Pleskot uvedl, že krajním postihem za nezveřejňování účetních závěrek může být likvidace firmy.

Právě úředníci ministerstva spravedlnosti, v jehož čele má stanout Blažek, spravují obchodní rejstřík, kam firmy podle zákona musí vkládat účetní závěrky.

Firma Slide vlastní dům v centru Brna, který byl privatizován v době, kdy byl Blažek brněnským zastupitelem. Firmu převzal v roce 2006 spolu s Blažkem Robert Kerndl, dnešní náměstek brněnské primátorky z ODS. Údaje o majitelích firmy bylo možné v té době vyčíst z příloh k účetním závěrkám v letech 2006 až 2010, od roku 2011 žádní majitelé akcií v závěrkách nejsou. Na konci listopadu Blažek a Kerndl vlastnictví firmy přiznali v evidenci skutečných majitelů, doplnil Radiožurnál.

Server Aktuálně.cz a Hospodářské noviny tento týden na základě anonymních zdrojů uvedly, že policie podezřívá Blažka z podílu na korupci a manipulaci s městským majetkem v Brně. Už loni v létě tato média uvedla, že o zapojení Blažka a dalších politiků ODS do korupce vypovídal stíhaný bývalý starosta Rojetína na Brněnsku Pavel Hubálek. Blažek po středečním jednání s prezidentem Milošem Zemanem odmítl tvrzení, že je vyšetřován kvůli korupci či manipulacím s městským majetkem v Brně. Řekl, že neexistuje žádný případ "Blažek", ale pouze kauza "Hubálek".