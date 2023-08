Radioaktivní vodu z Fukušimy by mohli začít vypouštět v srpnu

Tokio - Radioaktivní vodu z jaderné elektrárny Fukušima by mohlo Japonsko začít vypouštět do Tichého oceánu na konci srpna. Napsala to dnes agentura DPA s odvoláním na japonská média, podle nichž 20. srpna zasednou zástupci vlády asijské země, aby rozhodli o přesném termínu.

S plánem Tokia vypouštět radioaktivní vodu z elektrárny, kterou v roce 2011 vážně poškodilo zemětřesení a cunami, v červenci vyjádřila souhlas Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE), podle níž je vypouštění kontaminované vody v souladu s celosvětovými standardy a bude mít jen "zanedbatelný radiologický dopad na lidi a životní prostředí".

Voda se z elektrárny podle DPA bude odvádět kilometrovým tunelem. Ještě předtím se pročistí, takže v ní zůstane jen radioaktivní tritium, jehož koncentrace má být ale velmi nízká. Kontaminovanou vodu, pro jejíž uskladnění v areálu Fukušimy začíná docházet místo, bude Japonsko do oceánu vypouštět velmi postupně, a celý proces tak bude trvat 30 až 40 let