Radim Zohorna začne před kempem v NHL sezonu v M. Boleslavi

Mladá Boleslav - Hokejový útočník Radim Zohorna bude i po dubnovém podpisu roční dvoucestné smlouvy s Pittsburghem v NHL pravděpodobně do začátku listopadu pokračovat v Mladé Boleslavi. Vzhledem k odloženému startu příští sezony nejlepší ligy světa i nižší AHL, jejíž začátek je naplánován na 4. prosince, vypomůže Bruslařskému klubu do doby, než se vydá na kemp.

"Vzájemná spolupráce mezi námi a Radimem dává smysl jemu i nám. Radim se díky tomu dobře připraví na NHL, bude v tempu. Nám to pro změnu pomůže v začátcích sezony, kdy je potřeba, aby nám takříkajíc neujel vlak," řekl klubovému webu sportovní ředitel Mladé Boleslavi Václav Nedorost.

"Navíc je super, že s Radimovým působením u nás nemáme žádné dodatečné náklady. Všechno, co je potřeba, si hlídá a hradí sám. I to ukazuje, jak moc stojí o to v Boleslavi hrát," navázal Nedorost.

Čtyřiadvacetiletý Zohorna podepsal s Pittsburghem na konci dubna jako nedraftovaný volný hráč kontakt na 792,5 tisíce dolarů pro NHL a 70 tisíc na farmě. Jeho odjezd do zámoří se ale odkládá. "Zatím se všechno odsouvá. Včetně přípravného kempu, na který jsem měl odlétat původně na konci července. V tuhle chvíli by z toho měl být začátek listopadu," podotkl Zohorna.

Mrzí jej, že zrovna při jeho velké příležitosti v kariéře bude sezona jiná než jindy. "Dostanete životní šanci, jste natěšený a najednou stojíte na semaforu, na kterém svítí pořád červená. Ale všichni to musíme brát, jak to je. Nejsem jediný, kdo musí měnit plány. Krom toho to není vůbec špatná změna. Jsem strašně rád, že když už je to takhle, tak že můžu být alespoň v Mladé Boleslavi. Mám to tady rád, všechno a všechny znám," doplnil Zohorna.

Odchovanec Havlíčkova Brodu, který v letech 2017 a 2018 získal titul s Kometou Brno, má v extralize na kontě 203 zápasů a 67 bodů za 35 branek a 32 asistencí. V české reprezentaci odehrál 15 utkání. Setkal se v ní i se staršími bratry Tomášem a Hynkem, kteří hrají v KHL za Chabarovsk.

Loni v únoru na Švédských hrách si s nimi dokonce zahrál v jednom útoku. Povedlo se jim to jako první bratrské trojici v historii české hokejové reprezentace. V dějinách československého hokeje už spolu reprezentovali slovenští sourozenci Marián, Peter a Anton Šťastní.

S možností pokračovat v Mladé Boleslavi, kam zamířil loni v lednu, neváhal. "Je to rozhodně lepší, než celé léto a podzim jenom trénovat. Těší mě, že mě Boleslav vnímá jako přínos a jako někoho, kdo může v úvodu sezony pomoct. A děkuji samozřejmě Pittsburghu, že s tím okamžitě souhlasil," podotkl Zohorna.

S Bruslařským klubem se už připravuje. "Připojil jsem se tak trochu neoficiálně už před týdnem, ale ještě se dotahovaly papíry. Jinak suchou přípravu jsem absolvoval v Praze pod vedením Miloše Pecy a společně s dalšími kluky, kteří tam taky trénovali," dodal Zohorna.