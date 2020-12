Radil bral NHL jako splněný sen, reálně tam návrat nevidí

Moskva - Po téměř třech letech bude opět oblékat dres hokejové reprezentace útočník Lukáš Radil ze Spartaku Moskva, který minulé dvě sezony strávil v San Jose. Třicetiletý odchovanec Pardubic si splnil sen o působení v NHL a užíval si život v Kalifornii. Po minulém ročníku s ním ale Sharks přestali počítat a další šanci v nejlepší lize světa nevidí ve svém věku moc reálně.

"Byly to jedny z nejlepších roků, které jsem kdy zažil. Pro mě to byl splněný sen. Nasbíral jsem zkušenosti, viděl jsem nejlepší hráče, jak se připravujou. Ty dva roky mi daly strašně moc," řekl Radil on-line v rozhovoru s českými novináři.

"S přítelkyní jsme tam zažili ty nejlepší časy, měl jsem štěstí, že to bylo v Kalifornii, počasí bylo úžasné, využití mimo hokej bylo neskutečné. Navštívili jsme všechny parky kolem, hrozně se mi líbí San Francisco, tak jsme tam párkrát byli. Bavilo mě hraní golfu, je tam taková celková pohoda," podotkl.

Za dvě sezony odehrál za San Jose v NHL 50 zápasů a připsal si 11 bodů za sedm branek a čtyři asistence. V šesti duelech play off nebodoval. "Jsem i rád, že jsem si mohl zahrát tolik zápasů. Šel jsem tam vabank, že buď to vyjde, nebo ne a 50 zápasů jsem nečekal," řekl účastník předloňských olympijských her v Pchjongčchangu a mistrovství světa v Paříži o rok dříve.

"Postupem času, když se do toho člověk dostával, tak chtěl víc a víc, ale ta druhá sezona už nebyla, jak bych si představoval. Ale to se nedá nic dělat, koukám na to spíš pozitivně," nezahořkl, že nakonec dohrával v AHL v týmu San Jose Barracuda.

Podepsala se na tom spousta věcí. "Na začátku sezony jsem měl příležitost a hrával jsem i ve druhé lajně, ale nějakým způsobem mi to nesedlo. Neměl jsem góly a nahrávky, týmu se ze začátku nedařilo a pak jsem se cítil takový odepsaný. V podstatě v polovině sezony vzdali play off a začali zkoušet mladé hráče, což je logické. Chápal jsem to," řekl.

Nedává si moc naděje, že by se do NHL ještě vrátil. "Je potřeba respektovat věk, kterého jsem dosáhl. Když jsem odcházel, tak jsem dostával takové signály v Sharks, že se mnou už nepočítají. Když vidím, jak je těžké sehnat práci v NHL pro hráče, kterým je třicet nebo přes třicet a mají tam odehráno daleko víc, tak na to koukám reálnýma očima. Samozřejmě pokud by nějaká zbloudilá šance přišla, dávalo by to hlavně smysl, tak bych se ničemu nebránil. Myslím, že je to teď spíš otázka teorie," konstatoval.

A to i přesto, že je aktuálně s 15 góly sedmým nejlepším střelcem KHL. "O tom sport je, že to sedne a jde to, ani nevíte jak. Když to nejde, tak se snažíte dělat cokoliv a nepadne to tam. Chytil jsem tu pozitivní vlnu a snažím se toho držet. Jednoznačně jsem si sednul se spoluhráči. Vycházelo to a doufám, že bude i dál. Snažil jsem se víc střílet, protože to mi všichni odmala vytýkali. Snažím se nabrané zkušenosti z Ameriky tady používat a od začátku sezony to vycházelo," uvedl.

V reprezentaci má na kontě 63 zápasů a 15 branek a další by rád přidal v Moskvě na turnaji Channel One Cup. "Vždycky je čest hrát za reprezentaci, ještě za ni střílet gól a když se navíc vyhrává. Doufám, že to půjde dál, ale začíná se tady zase tak nějak od nuly. Nějaké sebevědomí z klubové úrovně jsem si přenesl, tak uvidíme, jestli ho tady použiju," usmíval se Radil, který si pod novým koučem Filipem Pešánem zahraje poprvé.

Z listopadového turnaje Karjala se dopředu omluvil, aby se viděl se svou přítelkyní Klárou Bazalovou, televizní reportérkou. Při koronavirové krizi jsou totiž odloučeni. "Je to hodně nepříjemné z toho pohledu, že si myslím, že třeba KHL by mohla dělat o dost víc. My jsme s Klárou měli mít svatbu v létě, ale vzhledem ke covidové krizi jsme to museli přesunout. Teď fungujeme pře FaceTime a takové věci. Teď bychom to měli nějak vyřešit. Myslím, že mít zázemí a nejbližší u sebe je pro hokej důležité," dodal Radil.