Praha - Lyžaři mají poslední dva týdny na to, aby vyrazili na hory do Česka. Sjezdovky jsou v provozu už jen ve výše položených areálech. Některé z nich zavírají dnes, několik jich plánuje protáhnout sezonu do 7. nebo 14. dubna. Sněhu je přitom na mnoha místech stále dostatek, zájem lyžařů už ale opadá, i když mohou využít nižší ceny vedlejší sezony.

Většina horských středisek končí dneškem provoz v Krkonoších a Orlických i Jizerských horách. Naposledy otevřeli třeba v krkonošské Rokytnici nad Jizerou, za celodenním lyžováním za 300 korun sem za víkend přijelo víc než 2000 lidí. Ještě příští týden se bude lyžovat v Peci pod Sněžkou a na Černé hoře u Janských Lázní, ve Špindlerově Mlýně budou možná až do 14. dubna k dispozici Hromovka a Svatý Petr. V Harrachově bude až do příští neděle jezdit lanová dráha Alfa v Rýžovišti, poté bude provoz pro lyžaře zajišťovat lanovka Delta v centru.

"Poslední lyžařský víkend byl krásný, do oběda byly sjezdovky pěkné a přišlo i celkem dost lidí," řekl ČTK Pavel Bažant za největší lyžařský areál Jizerských hor na Tanvaldském Špičáku. V Pardubickém kraji se jako poslední po dnešku uzavřely sjezdovky v Dolní Moravě pod Králickým Sněžníkem.

Ještě týden chce zachovat provoz šumavský Zadov, kam o končícím víkendu zamířilo asi 500 lyžařů. "Sněhová pokrývka je v rozmezí 25 až 45 centimetrů," řekl dnes ČTK za provozovatele Josef Žižka. Skiareál Lipno zakončil sezonu ve středu. Obě šumavská střediska hodnotí sezonu jako mírně nadprůměrnou.

Za slunečného počasí o víkendu přijelo několik set lyžařů do posledních otevřených areálů v Jeseníkách. Lyžovalo se v Koutech, na Ovčárně, Červenohorském sedle i v Karlově. Ještě i příští víkend budou otevřené sjezdovky na sedle a Ovčárně.

Naposledy se dnes lyžovalo v Beskydech, do Ski areálu Bílá zavítalo několik stovek lyžařů. Mnohem víc lidí už vyrazilo na turistické túry. Ve Zlínském kraji dnes poslední lyžaři uzavřeli sezonu ve Ski centru Kohútka u Nového Hrozenkova na Vsetínsku. Ve Stupavě na Uherskohradišťsku spustí vlek ještě v pondělí, provozovatelé vyjdou vstříc dětským kroužkům.