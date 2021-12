Rada nepovažuje za výhodu, že Kluž už nemůže postoupit

Kluž (Rumunsko) - Podle trenéra fotbalistů Jablonce Petra Rady nebude pro jeho tým ve čtvrtečním zápase v Kluži výhodou, že domácí na rozdíl od Severočechů už nemohou ze skupiny Evropské konferenční ligy postoupit. Jablonečtí budou o druhé místo na dálku bojovat s dánským Randers, který závěrečné šesté kolo odehraje na stadionu jistého vítěze "déčka" Alkmaaru.

Kluž v dosavadních pěti utkáních EKL získala jediný bod za domácí remízu 1:1 s Randers, ostatní čtyři duely prohrála včetně toho zářijového v Jablonci (0:1). Rumunští mistři tak nečekaně skončí poslední.

"Nemyslím si, že by to měla být naše výhoda. Každopádně Kluž jsem bral jako jeden z nejsilnějších týmů naší skupiny. Vždyť hráli Ligu mistrů, tipoval jsem je na favority na postup. Je to pro mě překvapení," citoval klubový web Radu na tiskové konferenci.

"Nečeká nás nic lehkého, byť Kluž už nemá šanci postoupit. Každý se chce ukázat a předvést. Vnímáme sílu soupeře. I u nás doma byl vzájemný zápas dlouho vyrovnaný a my byli šťastnější a vyhráli," přidal kapitán hostů Tomáš Hübschman.

Jablonečtí z třetí pozice tabulky ztrácejí na Randers bod, takže vedle vlastního bodového zisku budou doufat i v zaváhání rivala v Alkmaaru. Druhý celek skupiny v únorové vyřazovací fázi narazí na soupeře z třetích příček v Evropské lize.

"Asistenti to budou sledovat, protože to nemáme ve vlastních rukách. Ale víme, jaká je situace. My se budeme snažit hrát takový fotbal, aby nám přinesl toužený úspěch. Náš mančaft musí hrát a nesmí dělat hrubky," upozornil třiašedesátiletý Rada.

Severočeši se na souboj s lídrem rumunské ligy naladili nedělním vítězstvím 2:1 na hřišti Bohemians 1905, díky němuž přerušili devítizápasovou sérii bez výhry v domácí soutěži, kde jsou dvanáctí. "Pomohl nám zápas na Bohemians, protože jsme na výhru čekali dlouho. Okolnosti toho zápasu jsme zvládli a to vítězství nám určitě pomůže," uvedl Hübschman.

Jablonec při druhé účasti ve skupině evropských pohárů usiluje o premiérový postup do jarního play off. "Samozřejmě, tohle vnímáme. Můžeme posunout klubovou historii dál a zítra pro to uděláme maximum," prohlásil čtyřicetiletý záložník a nejstarší účastník hlavní fáze Evropské konferenční ligy.

V Kluži nenastoupí nemocný krajní záložník Dominik Pleštil ani levý bek Jan Krob, který má trest za žluté karty. Zastoupit by je stejně jako v Ďolíčku mohli Michal Surzyn a Tomáš Malínský. "Pleštil nám chybí už delší dobu a o tom, že nebude moci hrát Honza Krob, jsme věděli, takže jsme si tuhle variantu vyzkoušeli už na Bohemians. Jediný problém máme v tom, že jsme ve hře ztratili levou nohu," dodal Rada.