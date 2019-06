Rada KRNAP schválila návrh nových zón

Vrchlabí (Trutnovsko) - Rada Krkonošského národního parku (KRNAP) dnes schválila návrh nových zón. Ministerstvo životního prostředí nyní návrh pošle ke standardnímu meziresortnímu připomínkování, pak ho vydá jako vyhlášku. Nové rozdělení KRNAP by mohlo začít platit od počátku roku 2020. ČTK to řekli zástupci subjektů, které rada národního parku sdružuje, a Správy KRNAP. Rozdělení na zóny určí režim ochrany přírody v jednotlivých částech Krkonoš na dalších 15 let.

Radu KRNAP tvoří zástupci obcí, vědců, horské služby či firem. Pro návrh hlasovalo 39, proti bylo deset členů. Proti návrhu bylo devět východokrkonošských obcí a SkiResort Černá hora - Pec. "Oceňuji úsilí, které všichni zúčastnění návrhu nové zonace věnovali. Děkuji všem starostkám, starostům a našim dalším partnerům, kteří svými komentáři a následně i oficiálními připomínkami pomohli celý proces dovést k dnešnímu schválení," uvedl v tiskové zprávě ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch.

Podle předsedy Svazku měst a obcí Krkonoše a vrchlabského starosty Jana Sobotky bylo hlasování kultivované, bylo s jistotou pro. "Nezavázali jsme se jako svazek hlasovat jednotně, protože každá obec má jiné nároky. Za mě dobrý, jsem rád, že je to schváleno, že ten proces je za námi. Mám z toho dobrý pocit," řekl ČTK Sobotka.

Dnešnímu zasedání rady předcházela jednání, na nichž subjekty působící v národním parku návrh připomínkovaly. Správa KRNAP akceptovala 53 ze 125 připomínek, které se jí sešly k novému rozdělení KRNAP. Dvaatřicet připomínek podle Správy KRNAP nebylo možné akceptovat, u 19 vysvětlila způsob, jakým je připomínka už v návrhu řešena, a 21 předložených připomínek nesouviselo s návrhem nových zón.

Vznikla i petice proti návrhu nového uspořádání KRNAP. Organizátoři petice, která bude adresovaná ministrovi životního prostředí, posbírali 1600 podpisů. "Petici jsme stopli, když vznikla pracovní skupina, chtěli jsem peticí také KRNAP přimět k dialogu," řekl dnes ČTK jeden z autorů petice, podnikatel Petr Martinov. Petice požaduje záruky, že bude moci pokračovat udržitelný rozvoj obcí, včetně budování infrastruktury obcí, a zasněžování sjezdovek. "Nechceme nic jiného, než aby se tady dalo volně žít, aby to fungovalo jako dřív, aby se hranice nesužovaly," řekl.

Správa KRNAP kritiku, že na projednávání návrhu bylo málo času, vnímá. Uvedla ale, že na to bylo pět měsíců. Mluvčí Radek Drahný připustil, že času nebylo tolik, kolik by si příprava zasluhovala. "Bylo nezbytné splnit úkol, připravit novou zonaci, plynoucí z novely zákona, a pod časovým tlakem byli všichni," řekl ČTK Drahný. Důvodem ke změně zón parku je novela zákona o ochraně přírody a krajiny, která vstoupila v účinnost v červnu 2017 a týká se i zón.

Tři dosud číslované zóny odstupňované podle přísnosti ochrany přírody či pravidel péče s vyhlášením nových zón zaniknou. Vzniknou čtyři nové zóny, které ale nebudou řešit regulace a pravidla pro činnosti v národním parku. Pravidla bude určovat přímo zákon pro celé území národního parku a pro území mimo zastavěné části obcí a zastavitelná území obcí. Návštěvnost bude regulovat nově vymezené klidové území, které bude podle potřeby zasahovat i do zón s nižším stupněm kvality ekosystémů. V klidovém území bude možný pohyb jen po značených trasách, tak jako tomu je v nynější první zóně. Klidové území by mělo být asi o 1100 hektarů větší než první zóna. Klidová území bude ministerstvo podle vedení parku vyhlašovat opatřením obecné povahy.

Nejvíce chráněná přírodní zóna, kam spadá například arkto-alpinská tundra, bude mít podle návrhu rozlohu 7328 hektarů, což je 20 procent rozlohy národního parku. Navrhovaná zóna přírodě blízká má rozlohu 8107 hektarů, což je 22 procent území KRNAP. Zóna soustředěné péče o přírodu zabírá s rozlohou 20.702 hektarů a 57 procent území a zóna kulturní krajina 184 hektarů a půl procenta území KRNAP. Omezení pohybu lidí není spojeno s novou zonací, ale s vymezením takzvaného klidového území.