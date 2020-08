Řada filmových festivalů se přesunula na podzim

Uherské Hradiště - Pořadatelé filmových festivalů v Česku dnes na Letní filmové škole (LFŠ) v Uherském Hradišti představili podobu chystaných akcí, které se budou konat na podzim. Většina festivalů, která se měla uskutečnit na jaře, se kvůli pandemii koronaviru přesunula na září či říjen. Pořadatelé často festivaly zkracují, většinou na ně nedorazí zahraniční hosté, společnou však mají snahu, aby se akce vůbec uskutečnila, řekli dnes na LFŠ.

"Letos se nám podzimní sezóna zahustila. Věřme tomu, že si půst, který jsme museli všichni trpět na jaře, na podzim vynahradíme," uvedl ředitel Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava Marek Hovorka. Jihlavský festival se jako jeden z mála uskuteční v původně plánovaném termínu, od 27. října do 1. listopadu. "Jsme v procesu výběru filmů, před deseti dny jsme uzavřeli přihlášky," uvedl Hovorka, podle kterého se na festival akreditovalo přes 1200 hostů.

Z dubna na říjen se přesunul Academia Film Olomouc, který nabídne populárně-vědecké filmy v Olomouci, v Praze i on-line. "Jako LFŠ musela osekat program, rozhodli jsme se zaměřit na co, považujeme za nejlepší a nejprestižnější, a to je soutěžní program," uvedl vedoucí programu Ondřej Kazík. Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět stihnul v březnu začít, poté jej však museli pořadatelé přerušit. Filmy nabídl on-line, na podzim však festival chce připravit pokračování nejen v Praze, ale také ve regionech, promítat by se mělo ve 26 městech.

Na začátku září se místo tradičního termínu na přelomu května a června uskuteční zlínský filmový festival pro děti a mládež, který se bude konat 60. rokem. Hlavní program bude v kinosálech. "Přemýšleli jsme nad tím, jak se s tím vyrovnat, jestli půjdeme do on-linu. Cílovou skupinou jsou děti, bylo by náročné je do on-linu nasměrovat, jsme zastánci toho, že nejdůležitější je sdílení zážitku v kinech. Děti strávily půl roku doma u počítačů, rádi bychom je vyvedli do kina a umožnili jim něco jiného," uvedla umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová. Na festival nepřijedou zahraniční delegace, přehlídka však nabídne řadu premiér.

Milovníci českých filmů mohou na konci září zavítat do Plzně, kde se uskuteční festival Finále Plzeň zaměřený na ryze české snímky, původně se měl konat v dubnu. Na září se přesunul i Febiofest, kvůli kratšímu termínu promítne místo plánovaných 150 asi stovku filmů, soutěže jsou zachované. Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm se přestěhoval do Liberce, v Třeboni již nestačila kapacita a zázemí. Zrušena byla kvůli špatné epidemiologické situaci a následným opatřením přehlídka Kino na hranici v Českém Těšíně na Karvinsku a sousedním polském Těšíně (Cieszynu), která měla začít příští týden.