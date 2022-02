Rada ČNB zvýšila úrokovou sazbu na 4,5 %, je nejvyšší od 2002

Praha - Bankovní rada České národní banky (ČNB) dnes zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 4,5 procenta. Informovala o tom mluvčí centrální banky Markéta Fišerová. Důvodem růstu sazeb je rostoucí inflace a s tím spojená snaha centrální banky tlumit inflační očekávání, tedy že inflace nadále rychle poroste. Základní úroková sazba je tak nejvyšší od počátku roku 2002. Zároveň dnes šlo o čtvrté nadstandardní zvýšení základní sazby o více než 0,25 procentního bodu v řadě za sebou. Ekonomové dnešní krok centrální banky očekávali. Podle analytiků se základní úroková sazba ČNB již blíží vrcholu. ČNB v nové prognóze zhoršila odhad růstu ekonomiky letos na tři procenta a příští rok na 3,4 pct. Průměrnou inflaci letos čeká na 8,5 pct. Pokud se naplní odhady nové prognózy, tak by již neměla být potřeba dále výrazně zvyšovat sazby, řekl guvernér ČNB Rusnok. Upozornil ale na rizika.

Pro dnešní rozhodnutí o zvýšení úrokových sazeb hlasovalo pět členů bankovní rady. Dva členové hlasovali pro ponechání sazeb beze změny.

"Další zvýšení úrokových sazeb ČNB se dalo čekat, jelikož dosavadní vývoj téměř všech ekonomických ukazatelů překonal její listopadovou prognózu. Inflace byla v prosinci oproti prognóze ČNB o celý procentní bod vyšší. Lépe se ve druhém loňském pololetí dařilo i ekonomice, což se odráželo v rychlejším růstu mezd a nižší nezaměstnanosti," uvedl ekonom Komerční banky Martin Gürtler.

Podle hlavního ekonoma České bankovní asociace Jakuba Seidlera by dnešní krok ČNB měl být posledním z řady nadstandardních zvýšení sazeb. "Nyní by již měla ČNB měnit úrokové sazby spíše po menších krocích. Obecně však představitelé ČNB poměrně ve shodě naznačují, že by sazby neměly vystoupat nad pět procent," uvedl. Dodal, že již někteří členové rady naznačili, že vysoké sazby poblíž pěti procent by nemusely zůstat dlouho a v závěru roku by mohla ČNB začít již zvažovat jejich postupné snížení.

"Pokud se naplní předpoklady, že se meziroční inflace v české ekonomice začne od jarních měsíců zmírňovat, tak by se již ve druhé polovině roku 2022 a nejpozději v prvním pololetí 2023 úrokové sazby ČNB mohly vydat k poklesu," uvedl i hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.

Na předchozím měnovém jednání před Vánoci rada zvýšila základní úrokovou sazbu o jeden procentní bod na 3,75 procenta. Na zasedání na počátku listopadu rada ČNB zvýšila překvapivě základní úrokovou sazbu o 1,25 procentního bodu na 2,75 procenta, přičemž šlo o nejvýraznější zvýšení sazeb od roku 1997. Předtím v září odhlasovala rada zvýšení základní sazby o 0,75 procentního bodu na 1,5 procenta. Pro všechna tehdejší rozhodnutí hlasovalo pět členů rady. Dva členové hlasovali pro sazby beze změny. Dnešního jednání rady se zúčastnilo všech sedm jejích členů.

ČNB dnes také zvýšila lombardní sazbu o 0,75 procentního bodu na 5,5 procenta. Lombardní sazba je procentuální sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů. Diskontní sazbu, na kterou jsou například navázána penále za nesplácené úvěry, zvýšila rovněž o 0,75 procentního bodu na 3,5 procenta.

"Při trendu zvyšování úrokových sazeb by měla česká koruna dále posilovat. Špatná zpráva pro exportéry, protože dojde ke snížení tržeb při konverzích z cizí měny na koruny. Pro občany a firmy pak zvyšování sazeb bude mít za následek další zdražení úvěrů," řekl ČTK obchodní ředitel za ČR a SR společnosti Ebury Tomáš Kudla.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.

Tisková konference po jednání rady se uskuteční v 15:45 za účasti guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka. Na ní představí důvody dnešního rozhodnutí a novou makroekonomickou prognózu.

Analytici: Základní úroková sazba ČNB se již blíží svému vrcholu

Základní úroková sazba České národní banky se blíží svému vrcholu, další zvýšení by již nemělo být tak výrazné. Shodli se na tom analytici oslovení ČTK. Neměla by podle nich překročit pět procent, ve druhé polovině roku by mohla začít klesat. Záležet ale bude na vývoji inflace, dodali.

"Zvýšení repo sazby ČNB o tři čtvrtiny procentního bodu přišlo v souladu s očekáváním finančního trhu. Jde o další výrazný krok v sérii zvyšování úrokových sazeb, jimž chce bankovní rada zabránit dlouhodobějšímu nárůstu inflačních očekávání v tuzemské ekonomice," řekl ČTK analytik Generali Investments Radomír Jáč. Dopad zvýšení úrokových sazeb se na ekonomice v plné míře projeví s odstupem čtyř až šesti kalendářních čtvrtletí, dnešní zpřísnění měnové politiky tak bude na inflaci působit nejvýrazněji až v průběhu roku 2023, dodal.

Úrokové sazby se již zřejmě přiblížily svému vrcholu, doplnil analytik Komerční banky Martin Gürtler. Toho by podle něj měly dosáhnout letos na jaře na pěti procentech. To je výrazně více, než ukazovala listopadová prognóza ČNB, která čekala jejich vrchol mírně nad třemi procenty. "Na konci letošního roku by však mohla centrální banka začít sazby opět snižovat zpět ke 2,5 procenta, jejichž dosažení čekáme v první polovině příštího roku," odhadl.

Dnes šlo o čtvrté nadstandardní zvýšení základní sazby o více než 0,25 procentního bodu v řadě za sebou. Mělo by však jít o poslední razantnější zvýšení, které začalo v září minulého roku (také o 0,75 bodu) po tradičním zvýšení o čtvrtku v srpnu a červnu, uvedl hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler. Nyní by již měla ČNB měnit úrokové sazby spíše po menších krocích. "Obecně však představitelé ČNB poměrně ve shodě naznačují, že by sazby neměly vystoupat nad pět procent. To je určitě podmíněno tím, že se citelněji nezvýší proinflační tlaky," podotkl.

Analytik Raiffeisenbank David Vagenknecht na příštím březnovém zasedání počítá s dalším navýšením repo sazby o 0,25 procentního bodu na 4,75 procenta, čímž by podle něj měl být dosažen vrchol. Ve druhé polovině roku předpokládá první snižování úrokových sazeb. "Hlavní slovo zde bude mít vývoj inflace. Klíčový bude nejen start a tempo zvolňování inflace, ale i její samotná struktura," poznamenal.

Zvýšení sazeb na 4,5 procenta bude znamenat velký problém pro investice do státních dluhopisů, připomněl Investiční stratég Jan Sušánka ze společnosti Sušánka & partneři. Kvůli růstu sazeb klesne jejich cena a investoři pocítí ztrátu. Růst sazeb je podle něj naopak dobrá zpráva pro ty, kteří mají peníze na spořicích účtech a termínovaných vkladech. Můžeme očekávat růst úroku na úroveň 3,5 až čtyři procenta, dodal.

Dnešní zvýšení sazeb ČNB znamená, že bude nutně pokračovat trend zdražování hypoték nastartovaný v polovině loňského roku, uvedl ředitel realitního fondu Schönfeld & Co Miloš Filip. Developeři si obvykle ponechávají otevřené dveře ke zohlednění dražšího financování v koncových cenách nemovitostí, a tak se podle něj dá čekat pokračování růstu nabídkových cen nových domů a bytů.

ČNB zhoršila odhad vývoje ekonomiky a čeká výrazně vyšší inflaci

Česká národní banka v nové prognóze zhoršila odhad vývoje ekonomiky pro letošní i příští rok. Letos čeká růst HDP o tři procenta a příští rok o 3,4 procenta. V předchozí listopadové prognóze přitom počítala banka letos s růstem o 3,5 procenta a příští rok o 3,8 procenta. Na tiskové konferenci po jednání bankovní rady o tom informoval guvernér ČNB Jiří Rusnok. Loni ekonomika podle prvních údajů Českého statistického úřadu stoupla o 3,3 procenta, ČNB nicméně odhaduje růst o 3,1 procenta. Koncem letošního roku podle Rusnoka ekonomika dosáhne předpandemické úrovně.

Zároveň centrální banka výrazně zvýšila odhad inflace. Letos ji čeká na průměrných 8,5 procenta, loni v listopadu to bylo 5,6 procenta. Příští rok by pak inflace měla podle odhadu klesnout na 2,3 procenta, loni v listopadu počítala ČNB s 2,1 procenta. "Inflace bude kulminovat v letošním prvním pololetí. Následně bude klesat díky posílení koruny a projeví se i stabilizující vliv měnové politiky skrze domácí poptávku," uvedl Rusnok.

Dále uvedl, že nové prognóze odpovídá výrazný nárůst tržních úrokových sazeb na počátku letošního roku následovaný jejich postupným poklesem od druhé poloviny roku. "Další kroky při nastavování měnové politiky ČNB se budou odvíjet od přicházejících nových informací a budoucích prognóz," uvedl guvernér. Zvýšení sazeb podle něj zajistí návrat inflace do blízkosti dvouprocentního inflačního cíle na horizontu měnové politiky, tedy během první poloviny příštího roku.

Zároveň v nových odhadech centrální banka počítá letos nadále s průměrným kurzem koruny 24,10 koruny za euro. Příští rok pak počítá nadále s průměrným kurzem 23,90 koruny za euro. V listopadu odhadovala pro letošní rok kurz 24,20 koruny za euro.

Nejistoty a rizika nově odhadovaného vývoje vyhodnotila podle Rusnoka bankovní rada jako výrazné a v souhrnu jako mírně proinflační. Rizika ve prospěch růstu cen jsou možné slabší ukotvení inflačních očekávání a případně pomalejší posílení kurzu koruny v důsledku razantního zpřísňování zahraniční měnové politiky nebo eskalace situace na Ukrajině. Proti růstu cen by mohl působit možný slabý růst spotřeby domácností v reakci na skokový růst cen energií nebo konsolidace veřejných financí. Za nejistoty ČNB označila rozsah přecenění zboží a služeb v letošním lednu. Data o lednové inflaci zveřejní statistici 14. února. Další nejistotou je délka trvání přetížení globálních výrobních a dodavatelských řetězců.

Ministerstvo financí v nové lednové prognóze zhoršilo odhad růstu ekonomiky v letošním roce na 3,1 procenta z listopadových 4,1 procenta. Příští rok rovněž čeká růst o 3,1 procenta. Zároveň úřad čeká proti odhadům z listopadu vyšší průměrnou inflaci za celý letošní rok, a to 8,5 procenta.

Rusnok: Pokud se naplní odhady, další výrazné zvýšení sazeb nebude zapotřebí

Další výrazné zvyšování úrokových sazeb by již nemělo být zapotřebí. Podmínkou ale je, že se naplní odhady vývoje v nové prognóze České národní banky. Na tiskové konferenci po dnešním jednání bankovní rady ČNB to uvedl guvernér centrální banky Jiří Rusnok. Dodal ale, že je řada rizik, které očekávaný vývoj mohou ohrozit. Jde například o výsledky inflace za leden, které budou k dispozici 4. února, nebo o kroky dalších centrálních bank.

"Pokud se naplní prognóza, a my v to věříme, tak by to další zvyšování ve výrazném rozsahu nemělo být zapotřebí," uvedl guvernér.

Rada ale podle něj také poukázala na řadu rizik, která by mohla působit ve prospěch vyšší inflace. "To znamená, že je tady jistá pravděpodobnost, že ta situace bude vyžadovat ještě zvýšení sazeb. Nicméně odhad z dnešního pohledu by byl čistou spekulací, žijeme v ohromné nejistotě. Čelíme faktorům, které na to mají vliv. Nevíme, jak dopadl leden z pohledu inflace. Nevíme, jak bude vypadat vývoj v těch poruchách v globálním obchodě, a máme nejistotu ohledně kroků dalších centrálních bank," uvedl Rusnok.