Rada ČNB nechá podle analytiků ve středu sazby beze změny

ČNB dnes snížila základní úrokovou sazbu na 0,25 procenta. Čtrnáctidenní repo sazba - vývoj od roku 2001 do roku 2020.

Praha - Bankovní rada České národní banky na svém středečním zasedání nechá úrokové sazby beze změny. Vyplývá to z odhadů analytiků oslovených ČTK. Důvodem je mimo jiné to, že podle dosavadních dat se vyvíjí ekonomika relativně v souladu s květnovou prognózou ČNB. Sazby by měly podle analytiků zůstat na současných úrovních minimálně několik měsíců.

Na posledním měnovém jednání 7. května rada snížila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 0,25 procenta. Pro toto rozhodnutí hlasovalo pět členů rady ČNB, dva členové hlasovali pro snížení základní úrokové sazby o 0,5 procentního bodu. Předtím snížila rada úrokové sazby dvakrát v březnu. Cílem bylo zmírnit dopady šíření koronaviru na ekonomiku. Naposledy byla základní úroková sazba na 0,25 procenta od srpna do listopadu 2017. Před pandemií v únoru byla základní sazba na 2,25 procenta.

"Červnové zasedání bankovní rady ČNB se obejde bez jakýchkoliv významnějších změn. Úrokové sazby se po květnu snižovat nebudou," uvedl analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák. Podle něj se debata v bankovní radě může stočit směrem k tomu, jak v případě potřeby dále uvolnit měnové podmínky. "Centrální bankéři však v tomto směru jasno evidentně nemají a jediná shoda panuje na tom, že záporné úrokové sazby si většinově nepřejí," dodal.

"Po několika zasedáních ČNB, jejichž výsledek mohl překvapit a někdy i překvapil, je ohledně červnového výsledku celkem jasno. Sazby tentokrát zůstanou bez pohybu a ani jiné měnověpolitické opatření nebude na stole," uvedl i hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Zajímavé podle něj bude snad jen případné hodnocení členů rady, zda se česká ekonomika vyvíjí v souladu se základním scénářem makroekonomické prognózy ČNB. Ta počítá letos s poklesem ekonomiky o osm procent.

"Poslední data z tuzemské ekonomiky byla relativně v souladu s očekáváním centrální banky, což naznačuje, že se ekonomika prozatím neodchyluje od základního scénáře," uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler. Poslední ekonomický vývoj tak prozatím podle něj nevyžaduje dále uvolňovat měnovou politiku.

"Pozice ČNB je vcelku čitelná. Zásoba konvenčních nástrojů došla a do experimentů se bankovní radě příliš nechce. Úrokové sazby ještě řadu měsíců zůstanou poblíž nuly," uvedl hlavní ekonom Deloitte David Marek.

Podle hlavního ekonoma Czech Fund Lukáše Kovandy si ponecháním sazeb beze změny nechá ČNB manévrovací prostor pro případ dalšího nečekaného zhoršení ekonomických podmínek, například v souvislosti s rozšířením druhé vlny koronavirové pandemie.

Zasedání bankovní rady se ve středu 24. června zúčastní všech sedm jejích členů.