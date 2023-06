Rád by se vrátil do Barcelony, řekl Messiho otec a zároveň agent Jorge

Barcelona - Lionel Messi se podle svého otce a zároveň agenta Jorgeho chce po konci dvouletého angažmá v Paris St. Germain vrátit do Barcelony. Řekl to dnes novinářům poté, co se setkal s předsedou katalánského klubu Joanem Laportou. Pětatřicetiletý fotbalista má však také další nabídky, hovoří se zejména o Saúdské Arábii.

"Leo se chce do Barcy vrátit a já bych byl taky rád, kdyby se vrátil," řekl Jorge Messi španělským novinářům. Na většinu otázek jim neodpověděl, ale na tu, zda věří v návrat, řekl jasně: ano. "Záleží na spoustě věcí. Uvidíme, co se stane," doplnil.

Kapitán argentinských mistrů světa se s Barcelonou rozloučil před dvěma lety, protože zadlužený klub by nesplnil podpisem nové smlouvy finanční pravidla španělské ligy. V klubu strávil Messi 21 let, je jeho nejlepším střelcem v historii a pomohl Barceloně získat 35 trofejí.

Finančně je na tom španělský klub nyní lépe a Laporta i kouč Xavi mají velký zájem, aby se jejich legenda na Camp Nou vrátila. "Není to jednoduché, ale uvidíme," řekl stroze klubový šéf. "Bylo by to velkolepé. Nejen pro mě jako trenéra, ale i jako fanouška. Je to pořád skvělý hráč. Ale je to jeho rozhodnutí a já to pochopím, ať to dopadne jakkoli," doplnil Xavi.