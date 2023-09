Rachůnek: Přesilovkám jsme se věnovali a jsme rádi, že nám to tam napadalo

Ostrava - Pohádkový vstup do sezony si užívají hokejisté Karlových Varů. Západočeši v prvním utkání nového ročníku extraligy zvítězili ve Vítkovicích 6:2. Dvěma góly přispěl k výhře nad semifinalistou minulého ročníku útočník Tomáš Rachůnek.

"Měli jsme výborný nástup. Trestali jsme vítkovické chyby a od toho se zápas vyvíjel. Ve druhé třetině jsme je sice pustili do hry, ale naštěstí jsme to ukopali a Dominik Frodl nás podržel,“ hodnotil zápas dvaatřicetiletý útočník.

Energie v Ostravě ustřihla šňůru sedmi porážek ve vzájemných zápasech. "My jsme si věřili. Byla tam sice s nimi šňůra proher, ale ty zápasy byly vyrovnané a nebylo to tak, že by si z nás Vítkovice dělaly srandu. Věřili jsme, že můžeme uspět a jsem rád, že jsme si za tím šli,“ řekl novinářům Rachůnek, který domácí zlomil v čase 19:59 gólem do šatny na 4:0. "Čas jsem ale vůbec nevěděl. Dostal jsem puk a vystřelil.“

Hosté vyhráli první část 4:0, ale v prostředním dějství Vítkovičtí snížili a byli blízko kontaktnímu gólu. "Nic extra jsme v přestávce po druhé třetině neřešili. Hlavně si věřit a navázat na první třetinu. Hrát jednoduše a bez chyb, protože jsme se dostávali pod tlak vlastními chybami,“ uvedl Rachůnek.

Silnou zbraní Karlovarských byly přesilovky: prosadili se třikrát z pěti. "Samozřejmě jsme se tomu věnovali a jsme rádi, že to tam napadalo,“ usmál se Rachůnek a ocenil přínos švédské posily Lukase Zetterberga, jenž si v početní výhodě připsal dva góly a asistenci. "Brali ho, protože má výbornou střelu, což potvrdil. Dobrá náhrada za Petra Koblasu. Oba (Zetterberg a Iikka Kangasniemi) zapadli super do týmu. Lidsky, jsou dobří hokejisté a jsme rádi, že je tady máme,“ doplnil Rachůnek.

Vítězství v Ostravě by mělo Karlovým Varům pomoct v rozjezdu sezony. "Je to super. Vyhraný zápas, více hráčů dneska dalo góly, je to povzbuzující do dalších kol. Těšíme se na Brno,“ dodal Rachůnek.