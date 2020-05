Londýn - Britská rocková kapela Queen chce pomoci v boji s koronavirem benefiční nahrávkou. Nazpívala svůj hit We Are The Champions (Jsme šampióni) s upraveným textem jako poděkování zdravotníkům v první linii. Výtěžek poputuje do nadace Světové zdravotnické organizace (WHO) pro potírání nemoci covid-19. Informují o tom světové agentury.

Píseň s názvem You Are The Champions (Jste šampióni) nahráli kytarista Brian May, bubeník a textař Roger Taylor a americký zpěvák Adam Lambert, který se skupinou jezdí posledních deset let na turné, každý u sebe doma na mobilní telefon. Jednotlivé části pak spojili. Na videu k písni nechybějí záběry z britských nemocnic. Text celého songu zůstal kromě slov we (my) a you (vy) stejný, tak jak ho před více než 40 lety napsal zpěvák a skladatel Freddie Mercury.

Projekt ležel na srdci především 70letému Taylorovi, jehož dcera je lékařka a pracuje v Londýně. "Jako otci dcery na frontě je mi jasné, jak životně důležitá je práce, kterou (zdravotníci) denně vykonávají, aby zachránili naši společnost," řekl Taylor serveru BBC. "Vážíme si jich, jsou to opravdu naši hrdinové," dodal.

Kytarista May BBC pak řekl, že se cítí "naštvaný a smutný", když se od lékařského personálu očekává, že bude riskovat vlastní život, aniž má k dispozici dostatečné ochranné prostředky. Britský zdravotnický systém (NHS) je po léta ve špatném stavu, uvedl hudebník v podcastu televize Sky News. "A to je cena, kterou za to teď musíme platit," dodal.

Kapela měla na letošní léto naplánované s Adamem Lambertem turné po Evropě. Lístky si na něj koupilo na 400.000 lidí. Koncertní šňůra ale byla kvůli současné situaci přeložena na příští rok.