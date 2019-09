Pyrotechnici zajistili bombu, tisíce evakuovaných mohly domů

Liberec - Pyrotechnici v Liberci kolem středeční půlnoci zajistili nevybuchlou leteckou pumu z druhé světové války, takže je bezpečná. Kvůli jejímu nálezu muselo své domovy podle policejní mluvčí Dagmar Sochorové opustit asi 5000 lidí. "Opatření spojená s nálezem munice trvalo zhruba do dnešní 1:00," dodala.

Policie evakuovala ve středu večer a v noci lidi v okruhu 750 metrů od místa nálezu stokilogramové letecké pumy z výzbroje někdejší sovětské armády. Hasiči vyhlásili čtvrtý, nejvyšší stupeň poplachu, řekl ČTK liberecký primátor Jaroslav Zámečník. Ve vytyčené zóně je i spalovna a teplárna, supermarket a další prodejny.

Podle údajů z registru v evakuované oblasti žije asi 4500 lidí, dalších 1400 muselo opustit 35 sportovišť libereckého Sport parku, kde je i multifunkční aréna. Hasiči museli pryč ze své hlavní krajské základny v Šumavské ulici, kde mají i operační středisko. Náhradní dočasně zřídili v Jablonci a tísňové hovory přijímali operátoři hasičů v jiných krajích. Už v noci se základna v Šumavské vrátila do standardního režimu. "Asi ve 3:00 bylo operační středisko plně funkční," řekl dnes ČTK krajský ředitel hasičů Luděk Prudil. Nezaznamenal, že by dočasné přemístění operačního střediska způsobilo problémy. "Pouze občané, kteří volali na tísňovou linku, protože chtěli informace k evakuaci, tak se dovolali do jiných krajů, a tam samozřejmě nemohli na takové otázky odpovědět," dodal.

Evakuace trvala zhruba šest hodin, pyrotechnici pak potřebovali na zajištění pumy zhruba 20 minut, nebezpečná přestala být kolem půlnoci. "Po dalších 30 minutách ji pyrotechnici odvezli do bezpečného prostoru v Ralsku k likvidaci," dodala Sochorová.

Podobný typ stokilogramové letecké pumy z druhé světové války používané sovětskou armádou nalezli v Liberci také v červenci 2011. Kvůli ní tehdy policisté evakuovali ze dvou nákupních center Nisa a Sconto na 3500 lidí. I tehdy ji našli při výkopových pracích, vpodvečer. Na místě ji ale nebylo možné zlikvidovat, proto ji druhý den krátce po 03:00 odvezli speciálním autem hasiči ze Zbirohu do prostoru Ralsko, kde byla zlikvidována.

Tentokrát byla policie k nálezu předmětu připomínajícího munici přivolána ve středu krátce po 14:30 do Doubské ulice. Pyrotechnik pak nařídil evakuaci okolí. Liberecký dopravní podnik poskytl pro evakuaci pět autobusů, jeden hasiči a využívaly se i přepravní dodávky dobrovolných hasičů. Nasazeno bylo zhruba 100 až 150 hasičů z 31 jednotek, kolem 50 policistů, strážníci, záchranná služba i Český červený kříž.

Azyl ve dvou školách využilo 500 až 600 lidí, k dispozici měli jídlo a pití. Uzavřené byly přilehlé komunikace kolem nalezené pumy, včetně průtahu Liberce i čtyřproudá silnice číslo 14 na Jablonec. Nejezdily ani vlaky z Liberce do Jeřmanic na trati do Turnova.

Rozsáhlou evakuaci kvůli munici zažili v poslední době například lidé v Plzni, kde policie s hasiči evakuovala asi 20.000 lidí kvůli nálezu válečné letecké pumy v areálu atletického stadionu ve Vejprnické ulici.