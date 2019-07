Putovní festival Přehrady fest odstartuje na Slapech

Slapy (u Prahy) - Druhý ročník rodinného putovního festivalu Přehrady fest dnes odstartuje na Slapské přehradě v kempu Nová Živohošť. V pátek a sobotu se kromě kapely Chinaski, která je patronem akce, představí například i Ben Cristovao, Mirai, Marek Ztracený, Voxel, Pokáč nebo IMT Smile. Připraven je také program pro děti. Festival bude pokračovat na Vranově na Znojemsku 2. a 3. srpna a skončí na Sečské přehradě na Chrudimsku 9. a 10. srpna.

Ani tento rok nebude chybět festival pro děti Pigyáda nebo Táborák stage, na které muzikanti zahrají táborové písně. Programem Pigy zóny malé i velké návštěvníky provede Pavel Cejnar a Michal Fridrich alias Mišuge z Cirkusu LeGrando. Dětská Pigy stage nabídne ranní protažení s Hankou Kynychovou, dále se děti mohou těšit na vystoupení Lollipopz, kouzlení Magic Maxe nebo hudební vystoupení mladých zpěváků.

"Kromě velkého večerního koncertu nás čeká také Pigy stage, kde zahrajeme pro děti. Zazní třeba Doktor Notička nebo Autopohádky," uvedl Michal Malátný z kapely Chinaski, která je patronem festivalu. "Na Přehrady se těšíme. Je to pro nás jediná letní příležitost, kdy s sebou můžeme vzít naše rodiny. Je tam připravený celodenní dětský program, takže pro nás naprosto ideální," dodal.

Letos navíc pořadatelé rozšířili nabídku vodních radovánek. Nebudou chybět lodičky nebo šlapadla. Dále bude možnost, vyzkoušet si surf simulátor, zajít do odpočinkové nebo sportovní zóny, které budou zařízené v surfařském stylu, nebo zažít vyhlídkový let vrtulníkem nad přehradou.

Na všech místech festivalu bude stanové městečko. Zatímco loni měly děti do 12 let v doprovodu rodičů vstup zdarma, letos se to týká jen dětí do šesti let. V ceně vstupenek se odrazil fakt, že pořadatelé musí v době konání festivalu vykompenzovat kempům náklady a ušlé zisky. Více informací najdou lidé na webu www.prehradyfest.cz.