Putinův dekret rychle nezvýší bojovou sílu armády, míní americký institut

Washington - Nařízení ruského prezidenta Vladimira Putina zvýšit početní stav ruských ozbrojených sil sotva zajistí významnější zvýšení bojové síly v nejbližší budoucnosti, usoudil americký Institut pro studium války (ISW) v pravidelné analýze ruského tažení na Ukrajině. Krok ale také naznačuje, že ruský prezident nejspíše v nejbližší době nevyhlásí v Rusku masovou mobilizaci.

V souladu s Putinovým výnosem z 25. srpna se má početní stav ruských ozbrojených sil od 1. ledna zvýšit o 137.000 lidí z 1,013.628 na 1,150.628 osob. Ruská armáda tak může usilovat o obnovu sil k udržení operace na Ukrajině.

Oznámení o relativně skromném zvětšení početního stavu vojsk svědčí o tom, že Putin zůstává odhodlán vyhnout se úplné mobilizaci, předpokládá ISW. Kreml ale podle něj sotva vytvoří dostatek sil, aby dosáhl početního stavu více než 1,15 milionu vojáků. Historicky totiž ruské ozbrojené síly vytyčených cílů ohledně svého početního stavu nedosahují. Před invazí na Ukrajinu bylo v ozbrojených silách jen okolo 850.000 vojáků, což bylo mnohem méně, než bylo stanoveno; ozbrojené síly měly mít více než milion mužů a žen.

Analytici předpovídají, že Rusko při náboru vojáků narazí na potíže, navíc po invazi poklesly výcvikové možnosti, protože Kreml poslal do bojů i školní jednotky, které utrpěly ztráty. V říjnu by Rusko mohlo k doplnění ztrát v podobě desítek tisíc zabitých a těžce raněných vojáků využít podzimního odvodu do armády, který by měl zajistit okolo 130.000 povolanců. Ale zvýšení početního stavu by Kreml mohl použít k oficiálnímu začlenění ozbrojených sil separatistických Doněcké a Luhanské lidové republiky, anebo nových dobrovolnických jednotek do ozbrojených sil Ruské federace. V obou případech bude "čistý přírůstek" bojové síly nevelký, uzavřel ISW.