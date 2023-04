Putin vyjádřil Erdoganovi podporu před volbami, mluvil s ním o ruském obilí

Moskva/Ankara - Ruský prezident Vladimir Putin dnes se svým tureckým protějškem Recepem Tayyipem Erdoganem po telefonu probíral prohlubování obchodní spolupráce nebo vývoz ruského obilí. Podle agentury TASS to Putin sdělil v projevu, který pronesl prostřednictvím videokonference u příležitosti zavážení jaderného paliva do první turecké jaderné elektrárny. Tu staví ruský koncern Rosatom. Šéf Kremlu kromě toho ve vystoupení Erdogana podpořil v nadcházejících tureckých volbách.

"S tureckým prezidentem jsme se dohodli na rozšíření spolupráce v zemědělství. Pracujeme na Erdoganově iniciativě o bezplatné dodávce mouky do nejvíce potřebných zemí světa. Mouku vyrobí turecký průmysl z obilí dodaného ruskou stranou," citovala Putina agentura TASS.

Erdogana, který bude za dva týdny obhajovat svůj mandát v prezidentských volbách, vykreslil Putin jako schopného vůdce. "Umíte si stanovit ambiciózní cíle a děláte vše pro to, abyste jich sebevědomě dosáhl," sdělil podle agentury AFP svému tureckému protějšku.

Projev při příležitosti zavážení paliva do elektrárny pronesl ze svého prezidentského paláce v Ankaře přes video také Erdogan, který tento týden kvůli zdravotním obtížím zrušil část programu své předvolební kampaně. O Erdoganově zdraví se mluví od úterý, kdy se kvůli prezidentově indispozici muselo asi na 20 minut přerušit natáčení rozhovoru v televizi. Prezident pak vysvětlil, že jeho potíže souvisí se střevní chřipkou.

"Naše země se zařadila do ligy států s jadernou energií," řekl Erdogan k jaderné elektrárně v Akkuyu. Elektrárna ale ani přes první zásilku ruských palivových tyčí zatím fungovat nezačne. Postupně má být uvedena do provozu do roku 2028, sdělil podle agentury DPA turecký prezident.