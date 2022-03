Putin trvá na odzbrojení Ukrajiny, řekl Macron po telefonátu se šéfem Kremlu

Paříž/Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin je velmi odhodlaný pokračovat v tažení na Ukrajině a jeho cílem je ovládnout celou zemi, uvedl dnes v prohlášení úřad francouzského prezidenta po telefonátu prezidentů Emmanuela Macrona a Putina. "To nejhorší nás teprve čeká," varuje Paříž citovaná agenturou AFP. Hovor se uskutečnil na žádost ruské strany.

Situace na Ukrajině je nadále velmi nepříznivá a ruský prezident Vladimir Putin dál trvá na odzbrojení Ukrajiny a její kapitulaci, řekl Macron po dnešním telefonátu se šéfem Kremlu. Tyto požadavky francouzský prezident považuje za nepřijatelné a obává se, že to nejhorší teprve přijde. Od propuknutí války na Ukrajině už si oba státníci telefonovali potřetí, dnešní hovor trval hodinu a půl, uvedla agentura AFP s odkazem na Elysejský palác. Putin kritizoval Macronův středeční projev k národu a jeho klíčové výroky o dění na Ukrajině.

"Situace v terénu je nepopiratelně velmi nepříznivá. Zdá se zjevné, že Vladimir Putin trvá na svých pozicích, na vůli demilitarizovat Ukrajinu a na její kapitulaci, což je jednoznačně nepřijatelné," uvedl Macron. V jednání s Moskvou je podle francouzského prezidenta "potřeba důslednost v principech a v sankcích", ale zároveň je potřeba usilovat o "mírový dialog", což Macron pokládá za velmi obtížné.

"Lžete sám sobě a hledáte záminky," řekl podle médií Macron Putinovi. "Vaši zemi to vyjde draho, vaše země zůstane izolovaná, oslabená a velmi dlouho bude čelit sankcím," řekl Macron Putinovi podle francouzského úředníka citovaného agenturou Reuters. V Putinových slovech podle toho informovaného francouzského činitele nebylo "nic, co by nás mohlo uklidnit".

Putin v rámci telefonního rozhovoru s francouzským protějškem odmítl zprávy o bombardování ukrajinského hlavního města Kyjeva a dalších ukrajinských měst, uvedl web gazeta.ru s odkazem na oficiální stránky Kremlu. Putin zdůraznil, že cílů vojenské "speciální operace", jak Rusko válku nazývá, bude dosaženo v každém případě. "Pokusy získat čas protahováním jednání vedou pouze ke stupňování požadavků vůči Kyjevu," uvedl Kreml v prohlášení citovaném agenturou DPA.

„Zvlášť bylo zdůrazněno, že při speciální operaci, která jde podle plánu, ruské ozbrojené síly dělají, co je v jejich silách, aby ochránily životy civilního obyvatelstva. Využívány jsou vysoce přesné zbraně výhradně k ničení vojenské infrastruktury. Tvrzení o údajném raketovém ostřelování a bombardování Kyjeva a dalších ukrajinských měst neodpovídají skutečnosti a jsou prvky antiruské dezinformační kampaně,“ uvádí prohlášení Kremlu. Doklady o útocích ruských sil na civilní infrastrukturu předkládají opakovaně ukrajinské úřady i média, videa a fotografie na internetu ale sdílejí také samotní obyvatelé postižených ukrajinských měst a obcí.

Ruská strana ústy šéfa diplomacie Sergeje Lavrova ocenila francouzskou snahu o zprostředkování jednání v souladu s diplomatickou tradicí této země, píše AFP.

Francie po telefonátu hodlá zpřísnit sankce uvalené na Rusko, protože je považuje za velmi účinné. Paříž také ocenila rozhodnutí Číny zdržet se hlasování rezoluce o dění na Ukrajině, cituje AFP Elysejský palác.

Po telefonátu s Putinem si Macron volal také s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Detaily o jejich rozhovoru žádná ze stran nezveřejnila.