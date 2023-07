Putin přijal v Kremlu wagnerovce, několik dní po jejich vzpouře

Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin přijal pět dní po vzpouře žoldnéřů z Wagnerovy soukromé společnosti jejich šéfa Jevgenije Prigožina v Kremlu. Spolu s ním se setkal i s více než 30 dalšími lidmi z vedení skupiny. Podle agentury Interfax to dnes řekl prezidentský mluvčí Dmitrij Peskov. Wagnerovci podle něj na schůzce zdůraznili, že Putina jako hlavu státu a vrchního velitele ozbrojených sil uznávají.

Schůzka se zástupci wagnerovců v Kremlu se odehrála 29. června, trvala asi tři hodiny a Putin na ni pozval 35 lidí včetně Prigožina, uvedl Peskov. Putin podle svého mluvčího shrnul působení wagnerovců na Ukrajině a zhodnotil také "události 24. června", kdy žoldnéři na protest proti ruskému armádnímu vedení podnikli tažení na Moskvu. Šéf Kremlu pak zástupcům žoldnéřské společnosti navrhl možnosti "dalšího pracovního a bojového uplatnění".

Agentura AP nebo portál Meduza upozorňují, že 29. června Peskov na otázku, kde se Prigožin nachází, odpověděl, že to v Kremlu nevědí.

AP píše, že potvrzení ze strany Kremlu, že se Putin setkal tváří v tváří s Prigožinem, je mimořádné. Během ozbrojené vzpoury Putin označil Prigožina za zrádce a hovořil o tvrdém trestu, později ale bylo trestní stíhání šéfa wagnerovců zastaveno. Prigožinův další osud zůstává nejasný, zejména po dnešních informacích o schůzce, které ukázaly, jak moc se v ruském vedení jedná za zavřenými dveřmi. Toto oznámení i skutečnost, že ministerstvo obrany dnes poprvé od vzpoury wagnerovců zveřejnilo video s náčelníkem generálního štábu Valerijem Gerasimovem, podle AP ukazují, že se Kreml snaží dát najevo, že v současné turbulentní době má věci pod kontrolou.

Putin dva dny po schůzce v Kremlu pronesl projev, v němž řekl, že většina wagnerovců jsou vlastenci a že mohou přesídlit do Běloruska nebo vstoupit do ruské pravidelné armády. O přesunu žoldnéřů do Běloruska nebo jejich začlenění do armády ale od té doby žádná oficiální prohlášení nebyla. Běloruský lídr Alexandr Lukašenko sice původně řekl, že Prigožin dorazil do Běloruska, o několik dní později ale tvrdil, že šéf wagnerovců je na území Ruska a podle ruských válečných blogerů se na tom nic nezměnilo.

Agentura DPA píše, že wagnerovci, kteří působí v některých zemích v Africe a na Blízkém východě, jsou pro Kreml důležitý nástroj vlivu v zahraničí. Především ale byly jejich jednotky těmi nejefektivnějšími v bojích na Ukrajině. Vzhledem k současné ukrajinské protiofenzivě a k prvním úspěchům ukrajinské armády může být Putin na Prigožinovy služby ještě více odkázaný než kdykoliv dříve, uvádí DPA. Analytici se podle ní shodují, že šéf Kremlu nemá zájem, aby si Prigožina, který toho o něm hodně ví, znepřátelil.