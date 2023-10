Putin opět hovořil o jaderných zbraních a též o možnosti jaderných testů

Soči (Rusko) - Ruský prezident Vladimir Putin dnes nevyloučil, že by Rusko mohlo po třech desetiletích obnovit jaderné zkoušky a že by mohlo odstoupit od ratifikace smlouvy o jejich všeobecném zákazu. Oznámil také, že Rusko úspěšně vyzkoušelo mezikontinentální střelu s plochou dráhou letu a s jaderným pohonem Burevestnik, jejíž schopnosti označil za bezkonkurenční. Putin také ohlásil dokončení vývoje "supertěžké" mezikontinentální rakety Sarmat, která by měla být v nejbližší době zařazena do výzbroje.

Právě Putin přijímá konečná rozhodnutí v největší jaderné mocnosti, poznamenala agentura Reuters.

"Provedli jsme poslední úspěšné zkoušky Burevestnika, střely s globálním doletem a jaderným pohonem," řekl šéf Kremlu podle agentury RIA Novosti. Ta připomněla, že poprvé o Burevestniku jako střele s prakticky neomezeným doletem a dalších zbraních, schopných zajistit strategickou rovnováhu ve světě na desítky let dopředu, informoval Putin 1. března 2018 ve svém poselství před prezidentskými volbami. Střela schopná nést jadernou hlavici by podle ruských vojáků neměla být zachytitelná stávajícími i budoucími systémy protiraketové a protivzdušné obrany.

Šéf Kremlu řekl, že není třeba měnit ruskou jadernou doktrínu, protože jakýkoli útok na Rusko by ve zlomku vteřiny vyvolal odvetu v podobě stovek jaderných střel, jejichž úder by žádný nepřítel nemohl přežít. "Musíme to změnit? A proč? Všechno se dá změnit, ale já to prostě nevidím jako potřebu," řekl Putin o jaderné doktríně s tím, že existence ruského státu není ohrožena.

"Myslím, že nikoho se zdravým rozumem a jasnou pamětí nenapadne použít jaderné zbraně proti Rusku," řekl. "Slyším výzvy začít zkoušky jaderných zbraní, vrátit se k testování," dodal Putin, podle agentury Reuters v narážce na návrhy politologů a komentátorů, kteří tvrdí, že takový krok by znamenal "silný vzkaz nepřátelům" Moskvy na Západě. Poznamenal, že Spojené státy podepsaly smlouvu o všeobecném zákazu jaderných zkoušek, ale neratifikovaly ji, zatímco Rusko ji podepsalo a ratifikovalo. Smlouva z roku 1996 dosud nevstoupila v platnost, protože ji dosud neratifikoval dostatečný počet zemí.

Vojenští analytici tvrdí, že obnovení jaderných zkoušek ze strany Ruska, Spojených států nebo obou velmocí by bylo hluboce destabilizující v době, kdy je napětí mezi oběma zeměmi největší za posledních 60 let, podotkl Reuters a připomněl, že Putin v únoru pozastavil účast Ruska na smlouvě s USA omezující počet strategických jaderných zbraní.