Putin: Nevylučuji, že za jiné americké administrativy mohl být na Ukrajině mír

Petrohrad - Ruský prezident nevyloučil, že v případě jiné americké administrativy k válce na Ukrajině vůbec nemuselo dojít. Podle agentury Reuters to Vladimir Putin prohlásil na ekonomickém fóru v Petrohradu. Pokud jde o kontakty se Spojenými státy, podle Putina prakticky žádné neexistují. "Nebyli jsme to ale my, kdo je odmítl," uvedl ruský prezident.

"Nevylučuji, že jsme pod jinou americkou administrativou mohli jít cestou míru," řekl Putin. Na adresu amerického prezidenta uvedl, že Joe Biden je "dospělý muž a ostřílený politik". "Nepřísluší mi říkat, co má dělat. Ať dělá, co uzná za vhodné a my budeme dělat to, čemu věříme, že je v zájmu Ruské federace a ruského lidu. A každý s tím bude muset počítat," prohlásil ruský vůdce.

V amerických prezidentských volbách v roce 2020 zvítězil demokratický kandidát Joe Biden nad republikánem Donaldem Trumpem, který úřad zastával před ním. Biden Ukrajinu i prezidenta Volodymyra Zelenského podporuje, Trump, který nejvyšší post v zemi opět získat, bývá ve svých odpovědích ohledně války vyhýbavý.

Nedávno v televizní debatě odmítl říct, zda by Ukrajina měla zvítězit v boji proti ruské agresi. Zopakoval nicméně, že kdyby byl prezidentem on, k válce by nedošlo. "Pokud budu prezidentem, vyřeším tuto válku za jeden den, za 24 hodin," prohlásil Trump. Řekl, že by se setkal s Putinem a s ukrajinským prezidentem Zelenským, svůj plán pro dosažení míru však nijak neupřesnil.