Putin navrhl USA prodloužit odzbrojovací dohodu o rok

Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin dnes navrhl Spojeným státům alespoň o rok bez jakýchkoliv podmínek prodloužit poslední odzbrojovací dohodu mezi oběma zeměmi. Telefonický rozhovor s americkým protějškem Donaldem Trumpem na toto téma se podle Kremlu zatím neplánuje, nicméně Putin nařídil ministrovi zahraničí, aby se pokusil od Američanů získat co nejdříve jasnou odpověď.

USA s Ruskem podepsaly v roce 2010 na Pražském hradě smlouvu označovanou jako nový START nebo START 3, která omezuje počty strategických jaderných zbraní. Platnost této dohody vyprší v únoru.

Putin dnes podotkl, že až dosud dohoda efektivně fungovala a bylo by velice politováníhodné, kdyby fungovat přestala.

Platnost dohody může být prodloužena o pět let, pokud se na tom státy dohodnou. Až dosud se tak nestalo. Pokud by dohoda zanikla, padla by i veškerá omezení na jaderné hlavice a jejich nosiče, což by mohlo podle agentury Reuters přispět k závodům ve zbrojení a k růstu napětí mezi Moskvou a Washingtonem.

"Navrhuji prodloužit stávající dohodu bez všech podmínek alespoň o rok. Abychom měli možnost dopodrobna projednat všechny aspekty problémů, které dohody tohoto typu řeší, a abychom nenechali naše země a všechny státy světa, kterým záleží na zachování strategické stability, bez tak základního dokumentu, jakým je dohoda o omezení strategických útočných zbraní," řekl Putin při dnešní videokonferenci se stálými členy bezpečnostní rady státu.

Ministru zahraničí Sergeji Lavrovovi nařídil, aby toto ruské stanovisko předložil americkým partnerům a pokusil se od nich "co nejdříve získat alespoň trochu jasnou odpověď". Lavrov podle agentury Interfax slíbil, že to udělá co nejdřív.

"Zatím nikoliv," reagoval Putinův mluvčí Dmitrij Peskov podle agentury TASS na dotaz novinářů, zda se v této souvislosti chystá telefonní rozhovor mezi prezidenty obou zemí.

Rusku a USA, které se snaží do odzbrojovacích jednání zapojit i Čínu, se zjevně dosud nepodařilo překlenout rozpory ohledně prodloužení smlouvy, navzdory několika měsícům jednání. Ve středu Moskva popřela americké tvrzení, že se "v zásadě" podařilo dospět k dohodě. Lavrov dal najevo skepsi ohledně osudu smlouvy, protože pro Rusko jsou nepřijatelné podmínky, jaké si k prodloužení smlouvy klade americká strana.