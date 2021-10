Putin nařídil zvednout dodávky plynu do Evropy od listopadu

Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin nařídil zvednout dodávky zemního plynu do Evropy od listopadu. Státní podnik Gazprom s nimi má začít, až naplní domácí podzemní zásobníky. Informovala o tom agentura TASS. Na starém kontinentě je před příchodem zimy napjatá situace na trhu s energiemi - ceny zemního plynu se od začátku roku zvýšily o 365 procent. Evropští představitelé požadují, aby Rusko dodávky zvýšilo, to ale zatím jen plnilo stávající dohody.

Ředitel Gazpromu Alexej Miller podle TASSu Putinovi sdělil, že firma by mohla zvýšit dodávky do Evropy po 8. listopadu. Miller také na zasedání vlády přenášeném televizí řekl, že Gazprom dosáhne plánované úrovně nad 72,6 miliardy metrů krychlových plynu v domácích zásobách k 1. listopadu a dokončí jejich plnění 8. listopadu.

"Žádám vás, abyste po dokončení plnění podzemních zásobníků plynu v Rusku do 8. nebo 8. listopadu zahájili postupné a plánované práce na zvýšení objemů plynu ve vašich podzemních nádržích v Evropě,“ řekl Putin. Dodal, že jde především o zásobníky v Rakousku a Německu. Podle Putina tak vznikne "příznivější situace na evropském energetickém trhu obecně“. Miller mu odpověděl, že tak se stane.

Ruská média už oslavují Putina jako zachránce Evropy. Šéf Kremlu doposud poukazoval na to, že Moskva dodává nasmlouvané množství plynu. navýšit dodávky by bylo obtížné, říkal. Navíc opakovaně naléhal, aby se co nejdříve zprovoznil sporný projekt rusko-německého plynovodu Nord Stream 2, který nyní schvalují německé úřady.

Poptávka po zemním plynu roste díky oživování ekonomik po pandemii covidu-19 v Evropě i v Asii. Přiživují ji i nízké zásoby této suroviny.

Kritici Gazpromu se domnívají, že koncern na rostoucí evropskou poptávku nereaguje, aby si vynutil brzké zprovoznění Nord Streamu 2. Ruská strana obvinění odmítá.

Evropské zásoby zemního plynu jsou celkově na nejnižší sezónní úrovni za téměř deset let, uvedla agentura Bloomberg.