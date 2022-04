Putin je srovnatelný s Hitlerem, řekl slovenský ministr obrany v NYT

Bratislava - Slovenský ministr obrany Jaroslav Naď řekl v rozhovoru pro americký list The New York Times (NYT), že ruský prezident Vladimir Putin je srovnatelný s vůdcem nacistického Německa Adolfem Hitlerem. Před ruskou invazí na Ukrajinu by bylo nemyslitelné, aby Slovensko posílalo zdarma velké množství základních zbraní, natož systém protivzdušné obrany, přes východní hranici, řekl šéf resortu obrany.

"Ale to je nová světová realita," prohlásil v rozhovoru Naď. "Jsme frontový stát. Na našich hranicích máme válku a do naší země přišlo více než 330.000 Ukrajinců. Paradigma je nyní zcela jiné," poznamenal. Putin se podle něj "rovná Hitlerovi" a musí být na Ukrajině zastaven, než se bude moci posunout dále na západ.

"Ukrajina doslova bojuje za naši budoucnost," cituje deník ministra ve svém rozsáhlém článku, který se věnuje slovenské dodávce systému protivzdušné obrany S-300 Ukrajině. Jeho předání sousední zemi minulý týden potvrdil šéf slovenské vlády Eduard Heger.

Naď zároveň odmítl dřívější tvrzení Ruska, že zničilo systém S-300 dodaný z evropské země při úderu na hangár poblíž města Dnipro. Slovenský ministr obrany tuto informaci označil za "falešnou zprávu", jejímž cílem je podle něj nejspíš zachovat Moskvě tvář a uklidnit nervy ruských pilotů vysílaných k bombardování Ukrajiny. Jeho ukrajinský protějšek ho prý v pondělí ujistil, že slovenský protiletadlový systém funguje a nenachází se v Dnipru.

Zatímco se ruské síly přeskupují k očekávané ofenzivě na východní Ukrajině, státy Severoatlantické aliance včetně Spojených států se snaží udržet přísun zbraní do napadené země a zvýšit její obranyschopnost, píše mimo jiné list. Jako obzvláště důležité zmiňuje posílení ukrajinské protivzdušné obrany.

Ukrajina má vlastní S-300 a další podobné systémy, ale některé z nich byly zničeny, což Rusku ponechalo velkou volnost při zasahování ukrajinských cílů ze vzduchu, připomíná deník. Upozorňuje mimo jiné rovněž na to, že i ostatní členské země NATO posílají Ukrajině větší a lepší zbraně než dříve, včetně tanků T-72M z České republiky. V případě zásilky z ČR zmiňuje také systémy protivzdušné obrany kratšího dosahu.