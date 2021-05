Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin dnes prohlásil, že jeho země tvrdě odpoví každému nepříteli, který by se pokusil vztáhnout ruku na její území. "Všichni nás chtějí někam kousnout nebo od nás něco odhryznout, ale měli by vědět, že jim zuby vyrazíme tak, aby kousat nemohli," prohlásil Putin podle agentury Interfax. Zárukou je podle šéfa Kremlu rozvoj ruských ozbrojených sil.

Putin je v Rusku znám svou zálibou v siláckých řečech. Svého času sliboval čečenské teroristy "odkráglovat v kadibudkách" či - v době krátké rusko-gruzínské války o separatistické provincie na jižním Kavkaze - sliboval pověsit tehdejšího gruzínského prezidenta Michaila Saakašviliho za genitálie do průvanu.

Tentokrát se ruský prezident odvolal na názor ruského vládce z předminulého století, cara Alexandra III., že "naší obrovitosti se všichni bojí", tedy že Rusko vyvolává ve světě strach svými rozměry a že jakmile Rusko začne sílit, hned se najde důvod k omezení jeho rozvoje. Dokonce i po rozpadu Sovětského svazu, kdy Rusko přišlo o třetinu potenciálu, se jeho území komusi podle Putina zdá příliš velké, protože Rusko zůstává největší zemí na světě a 146 milionů Rusů se nezdá až tak mnoho v porovnání se státy, které mají stovky milionů obyvatel.

"Kdosi se dokonce odvážil veřejně hovořit, že je prý nespravedlivé, že Rusku - jen jediné zemi - patří bohatství Sibiře. Je divné poslouchat takové věci, zvláště veřejně, ale občas zazní," řekl Putin, aniž by kohokoliv jmenoval.

Některá ruská média, například server Newsru.com, upozornila, že Putin se odvolává na 15 let starý "fake" připisující výrok o nespravedlivém ruském ovládnutí Sibiře někdejší americké ministryni zahraničí Madeleine Albrightové z let 1997 až 2001, která ale svého času oficiálně popřela, že by něco takové kdy pronesla. Falešná zvěst podle portálu vzešla z hlubin ruskojazyčného internetu v Německu a v roce 2005 frázi o tom, že Sibiř nespravedlivě patří jen Rusku, připsal v novinovém rozhovoru Albrightové režisér Nikita Michalkov. O rok později režiséra následoval generál tajné služby Boris Ratnikov a v roce 2007 se na "výrok Albrightové" ptal Putina v televizním přenosu sedmdesátiletý jaderný fyzik Alexandr Sibert. Putin tehdy odvětil, že tento výrok neslyšel, ale že takové nápady bohužel existují v hlavách některých politiků. A v roce 2014 si Putin na tiskové konferenci postěžoval, že "mnohokrát jsme slýchali od skoro oficiálních představitelů, že je nespravedlivé, že celá Sibiř s jejími nezměrnými bohatstvími patří Rusku".

Rusko v témže roce 2014 anektovalo ukrajinský poloostrov Krym.