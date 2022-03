Putin čelí riziku vzpoury tajných služeb, tvrdí exilový aktivista

Paříž - Ruský prezident Vladimir Putin čelí reálnému riziku vzpoury nebo převratu ze strany příslušníků tajných služeb, v jejichž řadách kvůli tvrdým sankcím po invazi na Ukrajinu roste nespokojenost. Britskému deníku The Times to řekl ruský exilový ochránce lidských práv Vladimir Osečkin, který v posledních týdnech zveřejnil více než desítku zpráv od anonymního zdroje působícího v ruské Federální bezpečnostní službě (FSB).

Podle Osečkina, zakladatele serveru Gulagu.net, o rostoucí averzi ke Kremlu vypovídá už fakt, že čím dál více příslušníků ruské rozvědky bez ohledu na možná rizika poskytuje informace o dění uvnitř svých úřadů.

"Putin 20 let vytvářel v Rusku stabilitu. Důstojníci FSB, policisté, prokurátoři - všichni tihle lidé uvnitř systému - mohli žít dobré životy. To všechno je ale teď pryč. Uznávají, že válka je katastrofa pro ekonomiku i pro lidstvo. Nechtějí zpátky do Sovětského svazu," řekl Osečkin, podle něhož kvůli tomu stoupá ochota dříve loajálních státních zaměstnanců se postavit systému. "Každým týdnem a měsícem, kdy bude tahle válka pokračovat, je pravděpodobnost vzpoury v tajných službách vyšší," dodal.

Podle Osečkina patřili důstojníci FSB v Rusku k jakési "nové šlechtě" a úkorně nesou, že kvůli západním sankcím už si nebudou moci užívat svých výhod a statků tak jako dřív.

Osečkinův zdroj uvnitř FSB už poslal za poslední týdny několik zpráv, naposledy 11. března informoval o tom, že se Kreml chystá rozpoutat "velký teror" v Chersonu, kde plánuje únosy civilistů do Ruska. Podle odborníků na ruské tajné služby jsou zprávy autentické. List The Times připomněl, že jejich hodnověrnost potvrdil i investigativní novinář skupiny Bellingcat Christo Grozev, který odhalil identitu útočníků ze Salisbury, či expert na ruské tajné služby Andrej Soldatov.

Osečkin žije od roku 2015 v exilu ve Francii. Jeho server Gulagu.net se věnuje odhalování a zveřejňování případů mučení v ruských věznicích.