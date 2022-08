Putin a Si Ťin-pching se zúčastní summitu G20 na Bali, uvedl Widodo

Jakarta - Čínský prezident Si Ťin-pching a jeho ruský protějšek Vladimir Putin se hodlají zúčastnit podzimního summitu velkých světových ekonomik G20 na indonéském ostrově Bali. Agentuře Bloomberg to řekl indonéský prezident Joko Widodo. Mnohé západní země v čele se Spojenými státy usilují o to, aby Indonésie, která letos skupině předsedá, Rusko ze zasedání vyloučila kvůli jeho invazi na Ukrajinu.

"Si Ťin-pching přijede. Prezident Putin mi také řekl, že přijede," uvedl Widodo. Je to poprvé, co vůdce čtvrté nejlidnatější země světa potvrdil, že se oba plánují na listopadovém summitu objevit. Účast čínského i ruského prezidenta na setkání, které se má konat 15. a 16. listopadu, později potvrdil agentuře Reuters i Andi Widjajanto, bývalý tajemník vlády a neoficiální poradce prezidenta Widoda.

Přítomnost Si Ťin-pchinga a Putina na vrcholném jednání může vyvolat roztržku s americkým prezidentem Joem Bidenem a dalšími demokratickými lídry, kteří se mají všichni poprvé osobně setkat od ruské invaze na Ukrajinu.

Indonésie se snaží zaujmout pozici prostředníka mezi Moskvou a Kyjevem. Widodo proto na summit pozval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Putin by se tak mohl vůbec poprvé od zahájení invaze, která začala před téměř šesti měsíci, setkat se svým ukrajinským protějškem tváří v tvář.

Čínské ministerstvo zahraničí neodpovědělo na žádost o komentář k plánům Si Ťin-pchinga, který od začátku pandemie necestoval za hranice své země. Očekává se, že si čínský vůdce ještě před cestou na Bali během sjezdu vládnoucí komunistické strany, který se koná jednou za pět let, zajistí třetí funkční období v čele země. Termín stranického sjezdu nebyl oznámen, ale poslední dva se konaly na přelomu října a listopadu.

Mluvčí Kremlu se odmítl vyjádřit, ale jiný zdroj obeznámený se situací potvrdil, že Putin v současné době plánuje se zasedání osobně zúčastnit. Putin a Widodo ve čtvrtek v telefonickém rozhovoru diskutovali o přípravách na listopadový summit, uvedl Kreml v prohlášení, v němž se nezmiňuje, zda se ruský vůdce zúčastní.

Napětí roste také mezi USA a Čínou, a to i přesto, že si Biden a Si ponechávají otevřenou možnost, že se na okraj summitu na Bali uskuteční jejich první osobní setkání. Čína přerušila rozhovory s USA o obraně a řadě dalších oblastí po návštěvě předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové na Tchaj-wanu. Bílý dům zase kritizoval vojenská cvičení Pekingu v okolí ostrova.

Si Ťin-pching by se po summitu mohl přesunout do thajského Bangkoku na summit Rady pro ekonomickou spolupráci Asie a Tichomoří (APEC). S Bidenem by se mohl setkat také na okraj tohoto jednání, uvedl s odvoláním na nejmenované zdroje deník The Wall Street Journal (WSJ).

"Soupeření velkých zemí je skutečně znepokojivé," řekl 61letý Widodo. "To, co chceme, je, aby tento region byl stabilní, mírový, abychom mohli budovat hospodářský růst. A myslím, že nejen Indonésie: asijské země chtějí také totéž," dodal.