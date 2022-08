Putin a Macron jednali o situaci kolem Záporožské jaderné elektrárny

Moskva/Paříž - Ruský prezident Vladimir Putin v dnešním telefonátu se svým francouzským protějškem Emmanuelem Macronem uvedl, že ostřelování území, kde se nachází ukrajinská Záporožská jaderná elektrárna, vytváří riziko "rozsáhlé katastrofy". Podle tiskových agentur to oznámil Kreml. Státníci se podle něj shodli na důležitosti brzkého vyslání mise Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) do zařízení. Francouzský prezident řekl Putinovi, že je znepokojen bezpečnostními riziky v jaderném zařízení, přičemž šéf Kremlu souhlasil s vysláním expertů MAAE do této elektrárny, sdělil následně Elysejský palác.

"Ruská strana potvrdila svou připravenost poskytnout inspektorům agentury (MAAE) nezbytnou podporu," uvedlo tiskové oddělení Kremlu. Putin z ostřelování největší atomové elektrárny v Evropě obvinil ukrajinské ozbrojené síly a hovořil o riziku "velké katastrofy, která by mohla vést k radiační kontaminaci rozsáhlých oblastí."

Kyjev zatím nereagoval, nicméně Rusko a Ukrajina se v posledních dnech opakovaně vinily navzájem z ostřelování bezprostředního okolí jaderného závodu, který od března okupují ruské invazní jednotky, ale který podle dostupných informací stále řídí ukrajinští technici. Ukrajinská státní společnost Enerhoatom dnes uvedla, že se Rusové chystají odpojit Záporožskou jadernou elektrárnu od ukrajinské sítě, a opět vyzvala mezinárodní společenství, aby co nejdříve přijalo všechna nezbytná opatření k ukončení okupace elektrárny.

Ukrajina i Rusko podle Reuters už dříve daly najevo, že chtějí, aby Záporožskou jadernou elektrárnu navštívili inspektoři MAAE, jejíž šéf Rafael Grossi prohlásil, že je připraven takovou misi vést. OSN uvedlo, že může poskytnout logistickou a bezpečnostní podporu delegaci MAAE.

Prezidenti Francie a Ruska se podle Elysejského paláce dohodli, že v příštích dnech budou v hovorech pokračovat. Státníci dnes spolu podle Kremlu telefonicky hovořili z iniciativy Paříže. Byl to jejich první rozhovor po téměř třech měsících, poznamenala agentura TASS. Podle Reuters si dnes šéf Kremlu stěžoval šéfovi Elysejského paláce na pokračující překážky v dodávkách ruských potravin a hnojiv na světové trhy.

Elektřina ze Záporožské jaderné elektrárny patří Ukrajině, uvedl Guterres

Elektřina vyrobená v Záporožské jaderné elektrárně patří Ukrajině a tato zásada by měla být plně respektována. Během své dnešní návštěvy jihoukrajinského města Oděsa to podle agentury Reuters prohlásil generální tajemník OSN António Guterres. Největší atomovou elektrárnu v Evropě od března okupují ruské invazní jednotky a ukrajinská státní společnost Enerhoatom dnes uvedla, že se Rusové chystají odpojit ji od ukrajinské sítě.

"Elektřina ze Záporoží je samozřejmě ukrajinská elektřina a je nezbytná zejména v zimním období pro ukrajinské lidi. A tato zásada musí být plně respektována," řekl šéf OSN novinářům, přičemž zopakoval svoji dřívější výzvu, aby okolí elektrárny bylo demilitarizováno. Moskva tento návrh už dříve odmítla.

Rusové se podle Enerhoatomu chystají odpojit záporožskou elektrárnu

Rusové se chystají odstavit dosud fungující reaktory v Záporožské jaderné elektrárně a odpojit ji od ukrajinské sítě. Kvůli tomu již omezili přístup personálu do elektrárny, na pracoviště směli pouze zaměstnanci, kteří zajišťují provoz jaderných bloků, uvedla ukrajinská státní společnost Enerhoatom, která za normálních okolností tuto největší jadernou elektrárnu v Evropě spravuje.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan po čtvrtečním setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským přislíbil, že o situaci kolem Záporožské jaderné elektrárny bude jednat s ruským vůdcem Vladimirem Putinem. Podle agentury Reuters Erdogan také uvedl, že Zelenskyj požadoval, aby Rusové odminovali okolí elektrárny.

Enerhoatom v dnešním prohlášení také varoval, že Rusové, kteří elektrárnu okupují od března, zde chystají "rozsáhlou provokaci". Ve čtvrtek večer do města Enerhodar, v němž elektrárna stojí, dorazil početný štáb ruských propagandistů, kteří se sešli se zástupci tajné služby FSB, a již čtvrthodinu po půlnoci Rusové od autobusového nádraží a od vypouštěcího kanálu podle společnosti ostřelovali okolí elektrárny. Je jasné, že to okupanti dělají proto, aby v propagandistických médiích obvinili z ostřelování ukrajinské síly, dodala společnost.

"Znovu vyzýváme mezinárodní společenství, aby co nejdříve přijalo všechna nezbytná opatření k ukončení okupace Záporožské jaderné elektrárny. V sázce je jaderná a radiační bezpečnost celého lidstva!" zdůraznil závěrem Enerhoatom.

Také zaměstnanci Záporožské jaderné elektrárny zveřejnili výzvu, v níž žádají světové společenství, aby "zabránilo nenapravitelnému". Výzva poukazuje na porušování četných právních norem, zásad a předpisů pro zajištění bezpečnosti při nakládání s mírovým atomem během pěti měsíců od dobytí elektrárny Rusy, uvedla dnes stanice BBC na svém ruskojazyčném webu.

Návštěva delegace Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) v Záporožské jaderné elektrárně by se mohla uskutečnit na počátku září, "pokud opět nevzniknou nějaké vedlejší faktory, nesouvisející s cíli a úkoly návštěvy MAAE", prohlásil ruský představitel u mezinárodních organizací se sídlem ve Vídni Michail Uljanov podle agentury TASS.

Ukrajina požaduje, aby se návštěva MAAE v elektrárně ležící na území okupovaném ruskými jednotkami uskutečnila "zákonnou cestou, přes území, která neovládají okupanti". Řekl to ukrajinský prezident Zelenskyj po čtvrtečním jednání s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem.

Guterres již dříve navrhl, aby kolem elektrárny vznikla demilitarizovaná zóna. Rusko návrh ale opakovaně odmítlo, podle něj by v takovém případě elektrárna mohla přijít o potřebnou ochranu.

Šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba ve čtvrtek oznámil, že ředitel MAAE Rafael Grossi mu v odpovědi na ukrajinské pozvání sdělil, že je ochoten vést delegaci MAAE do Záporožské jaderné elektrárny. "Zdůraznil jsem naléhavost mise vzhledem k ohrožení jaderné bezpečnosti způsobenému ruskými nepřátelskými akcemi," napsal Kuleba na twitteru.