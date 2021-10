Putimov vztyčil na počest státního svátku český strom samostatnosti

Putimov (Pelhřimovsko ) - V Putimově na Pelhřimovsku dnes vyrostl český strom samostatnosti. Je ozdobený 258 českými vlaječkami. Akci společně s místními organizovala Agentura Dobrý den u příležitosti čtvrtečního státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu. V Putimově se podobné akce konají od roku 2016, řekl Miroslav Marek z pelhřimovské Agentury Dobrý den, jež spravuje databázi českých rekordů.

Fotogalerie

I dnešní nazdobení stromu 258 vlaječkami pojali pořadatelé jako ustavení českého rekordu. "My už to ani jinak neumíme než přes ty rekordy, ale to není cíl. Třeba se toho někdo chytne, třeba už zítra, ale spíš za rok, to zkusí překonat. A to je toho smyslem, aby svátek žil i něčím jiným, než jen že je den volna, že se o něm mluví v televizi," řekl Marek.

Pořadatelé k výzdobě použili v pondělí pokácený náletový jilm, který už stačil opadat. Instalovaný je před obecním úřadem. Stát tam bude určitě do konce víkendu. "A když to vítr nebo déšť nezhatí, tak to tam ještě minimálně týden zůstane," řekl Marek.

V roce 2016 vznikl v Putimově rekord v počtu vyvěšených státních vlajek na počet obyvatel. V obci s 265 lidmi jich bylo k vidění 1657, lemovaly trávníky, ploty, dopravní značky a kmeny stromů u silnice. Bohatě jimi byla zdobena i hromada doma pečených buchet připravených k občerstvení. "Všechno to byla příprava na oslavu sta let republiky, další rok jsme to dělali zase, a když byl rok 2018, měli jsme nějaký srovnatelný počet. Smyslem ale nebylo překonat rekord, ale přispět k rekordu celorepublikovému," řekl Marek.

V roce 2018 se agentuře podařilo fotografiemi doložit, že bylo po České republice vyvěšeno alespoň 225.191 českých vlajek. I letos agentura vyzvala k vyvěšení vlajek nejen na veřejných budovách.