Puškař Přívratský přidal na Evropských hrách k bronzu stříbro z malorážky

Krakov - Puškař Jiří Přívratský vybojoval na Evropských hrách v Polsku stříbrnou medaili v třípolohové střelbě z malorážky. Ve Vratislavi nestačil v duelu o zlato na maďarského soupeře Zalána Peklera, i tak ale navázal na páteční bronz ze vzduchové pušky.

Dvaadvacetiletý Přívratský jako světová jednička v této disciplíně postoupil do osmičlenného finále ze šestého místa v kvalifikaci. Zaujaly ho mimořádně vysoké nástřely v boji o postup. "To teda jako klobouk dolů všem střelcům, co dneska stříleli. Ta úroveň byla skutečně vysoko. Já jsem se docela trápil vestoje, naštěstí jsem si nahnal dost bodů v řemenech, takže vkleče a vleže. To mi potom zachránilo ten postup do finále," řekl.

Zatímco ve vzduchovce neudržel ve vyřazovací fázi vedení, tentokrát pozici účastníka rozstřelu o zlato udržel a postoupil do něj jako lídr. "Ve finále se to paradoxně otočilo. Tam se mi ty řemeny absolutně nedařily, naštěstí jsem se tak nějak držel bodově s ostatními a pak se mi to podařilo bodově dotáhnout vestoje," konstatoval.

V souboji s Peklerem v úvodu dvakrát vedl, pak šel ale do náskoku soupeř a českému reprezentantovi už nepomohl ani oddechový čas za stavu 6:10. O rok starší Pekler zvítězil 16:10. "Trošku mě mrzí, že se nepodařilo urvat to zlato. Ale mám medaili, takže jsem naprosto spokojený. Myslím si, že si nemůžu stěžovat, asi se mi o tom ani nesnilo," řekl Přívratský.

Jeho soupeř získal na hrách už třetí zlato po vzduchovkářských triumfech s týmem a v mixu. Navrch získal pro svoji zemi účastnické místo na olympijských hrách v Paříži.

Přívratský vystřílel na Evropských hrách dvě medaile ve třech dnech. Ve Vratislavi má před sebou ještě dvě malorážkové soutěže, ve středu smíšené dvojice a o den později mužské družstvo. "Zítra mám volno, takže si dám asi volníčko a potom někdy půjdu shodit tenhle květák z hlavy. Mám to už přerostlé, to pak na ty fotky vůbec nevypadá dobře," řekl ke svému účesu. Už by ho zkrátil dřív, kdyby věděl, že bude tak úspěšný. A chce to rozhodně udělat ještě v Polsku. "Do týmů to stihnu. Naplánuju si to tak, abych to stihnul," dodal.

Přívratský už kvótu pro olympiádu v roce 2024 splnil vloni pátým místem ve vzduchovce na mistrovství světa v Káhiře. V třípolohové malorážce navázal na bronz z mistrovství Evropy, které vybojoval před rokem právě na vratislavské střelnici. Letos už v této disciplíně vyhrál dva závody Světového poháru.

Dvanácté místo obsadil ve Vratislavi Petr Nymburský, jemuž k postupu z kvalifikace chyběly tři body.

Evropské hry v Krakově - sportovní střelba: Muži: Libovolná malorážka 3x40 ran - finále Pekler (Maď.) - Přívratský (ČR) 16:10, 3. Schmirl (Rak.), ...v kvalifikaci 12. Nymburský (ČR).