Pumprla trénoval s reprezentací, sní ještě o ME

Nymburk - Celý týden v Nymburce s českými basketbalisty trénuje i bývalý kapitán Pavel Pumprla, který po loňském mistrovství světa ukončil kariéru v národním týmu. Návrat do něj ale aktuálně neplánuje. Přemýšlel však ještě o účasti na mistrovství Evropy, jehož jednu skupinu bude hostit Praha. Po odložení kvůli pandemii koronaviru ze září 2021 o rok tuto myšlenku nicméně považuje za hodně vzdálenou.

"Cítil jsem se vcelku dobře, kolena drží, po půl roce jsem si ověřil, že jsem basket nezapomněl, to je taky dobře. Rozjíždím tu druhou desetiletku v nároďáku, takže to nám vychází na 2030, to bude pěkný konec v nároďáku. Nevím co tam vychází? Olympiáda tam nebude, ale jak je to všechno teď posunutý, tak uvidíme," řekl Pumprla po dnešním tréninku se svojí typickou nadsázkou.

"Přišel jsem si zatrénovat. Mám s Nenem (Ginzburgem) výborný vztah, tak mi to dovolil, protože zatím ještě angažmá uzavřené nikde nemám. Tím, že je to v podstatě tady u mě za barákem, tak mě to potěšilo," doplnil už vážněji Pumprla, jemuž na konci června vypověděl smlouvu Nymburk.

Nyní se opět setkal na hřišti se spoluhráči, s kterými loni na MS v Číně vybojoval historické šesté místo. "Viděl jsem kluky, které jsem nějakou dobu neviděl. A člověk do toho má chuť od té doby, kdy se nehrálo. Zase jsem si ověřil, že mi to nějakým způsobem chybí, za což jsem rád," pochvaloval si po březnovém předčasném konci sezony.

"Je to hezké. Škoda, že mi to nevyšlo do Mariánských Lázní, protože jsme byli na minidovolené na Moravě a měl jsem to daleko. Na vyhlášení se o tom určitě dost mluvilo, tak jsem rád, že jsem si to mohl připomenout s klukama na hřišti. Že by se tady vyloženě vzpomínalo na Čínu, to ne, ale už jsem nemyslel, že si s klukama ještě v tomto složení zatrénuju," dodal.

V hlavě sice i po šampionátu v Číně nosil možnost návratu do reprezentace, ale současná situace to komplikuje. "Ještě se mi líbila ta Praha 2021, teď se posunula o rok dál, takže těžko předjímat. Ale bavím se s Nenem nějak průběžně a ta Praha by se mi hrozně líbila v závěru kariéry. Ale jestli za dva roky bude forma a bude mít smysl se do toho zapojovat, to vůbec netuším. Nechávám to otevřené, je to ještě hodně daleko," řekl.

Klubovou sezonu zatím Pumprla nemá vyřešenou. "Bavím se s několika kluby. Mám několik možností, ale už nemám samozřejmě ambice se hnát vyloženě do něčeho extrémního a někam se přesouvat. Zároveň nemám extra potřebu spěchat, ale zase do půlky sezony čekat nebudu. Aktivit mimo mám spoustu, tak uvidíme, co bude v příštích týdnech," podotkl.

Rozhodovat se otec tří dětí bude podle rodiny. "Blízké okolí mého bydliště je jasná priorita. To mě docela omezuje. Pohybuju se v rozmezí Nymburk, Praha a okolí. Samozřejmě se díváme i do zahraničí, ale tam by to muselo být něco, co by extrémně dávalo smysl v tuto danou chvílí. Sbalit celý náš rodinný cirkus a vytrhnout manželku a děti z toho, co je tady zaběhnuté, to by se nám kór muselo líbit. Zatím se nám nic takového nenaskytlo," popsal Pumprla.

Navíc kvůli pandemii koronaviru je v mnoha ohledech nejistá situace. "Letos je to takové prazvláštní. Nikdo přesně neví, co bude. To se týká rozpočtu, soutěží. Všechno je nejisté. Spousta klubů začíná přípravu bez cizinců, nebo s jejich minimem, s nedoplněnými soupiskami a mladými, což je i případ Nymburku. Těžko říct, snad sezonu budou chtít všichni zahajovat v plné sestavě a snad bude aspoň z devadesáti procent normální," dodal Pumprla.