Půlroční odebrání platu zákonodárcům vláda asi odmítne

Praha - Půlroční odebrání platu poslancům a senátorům, jak je navrhl poslanec Václav Klaus (Trikolóra), kabinet ANO a ČSSD patrně odmítne. Plat zákonodárce totiž podle vládních legislativců přispívá k řádnému výkonu jeho mandátu. Do Sněmovny a do Senátu by mělo ze Strakovy akademie odejít ke Klausově novele po pondělní schůzi ministrů záporné stanovisko.

Zákonodárci by podle Klause měli vyjádřit solidaritu s lidmi, kterým kvůli koronavirové krizi klesly příjmy a na něž dopadne očekávaná ekonomická krize. Kabinet v předběžném stanovisku zpochybňuje další argument, že parlamentní komory za nouzového stavu utlumily činnost. "Navíc tvrzení o údajném utlumení činnosti komor Parlamentu, které je podle vlády nepodložené, neznamená, že poslanec či senátor nevykonává jiné činnosti spojené s výkonem jeho funkce," stojí v dokumentu.

Zákonodárci by podle návrhu neměli dostávat plat za letošní druhé pololetí, náhrady by pobírali dál. Na místě je podle Klause i zrušení Senátu a dalších "zbytečných částí státu". Činnost zákonodárců by se podle poslance Trikolóry měla změnit tak, že by se scházeli jednou za měsíc a jinak by se věnovali svému původnímu povolání.

Vzhledem k tomu, že předkladatel Sněmovně nenavrhl zrychlené schvalování novely už v prvním čtení, je prakticky jasné, že do července účinná nebude, byť by ji Parlament přijal. Vzhledem k množství návrhů zákonů a novel, které ve Sněmovně nyní jsou, je spíše možné, že se zákonodárci k předloze vůbec nedostanou a s koncem volebního období takzvaně spadne pod stůl.

Základní měsíční plat poslance a senátora letos činí 90.800 korun hrubého. Například předsedové obou parlamentních komor si přijdou měsíčně na 243.800 korun a šéfové parlamentních výborů, komisí a delegací na 127.800 korun.