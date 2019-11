Půlka lidí míní, že ženy nemají šanci vydělávat stejně jako muži

Praha - Téměř polovina dospělých si myslí, že ženy v Česku nemají šanci dostat za stejně odvedenou práci stejnou odměnu jako muži. Za nižšími ženskými výdělky lidé nejčastěji vidí mateřství a péči o děti, touhu mužů po kariéře či špatné podmínky pro sladění práce a rodiny. Třetina dotázaných pak souhlasí i s tím, že ženy jsou méně schopné, výkonné a kvalifikované než jejich mužští kolegové. Výsledky průzkumu o rovném odměňování v Praze představila vedoucí projektu "22 % k rovnosti" Lenka Simerská.

Česko patří v EU k zemím s největší propastí ve výdělcích mužů a žen. Ženy v průměru vydělávají o pětinu méně než muži. Ministerstvo práce chce k rovnému odměňování přispět právě svým projektem 22 procent k rovnosti, který názvem odkazuje na český rozdíl v ženských a mužských příjmech. Výsledkem projektu mají být nejen výzkumy, ale i webová mzdová kalkulačka či program pro nastavení rovného odměňování pro zaměstnavatele.

Názory na výdělky žen a mužů zjišťovali autoři průzkumu loni na jaře. Odpovídalo 2030 lidí nad 18 let. Podle 46 procent z nich mají ženy v ČR šanci získat za stejnou práci stejnou mzdu či plat jako muži. Opačný názor má 49 procent dotázaných. Myslí si to bezmála tři pětiny žen a necelé dvě pětiny mužů. Těch, kteří o rovném odměňování pochybují, přibývá pak s věkem a zkušenostmi.

"Naše téma je takové trošku výbušné a jsme obviňovány z toho, že nějak chceme manipulovat s fakty. Rozhodly jsme se proto výsledky publikovat bez interpretace a analýzy. Jsou jen popsány v grafech, číselně a slovně," uvedla Simerská. Zprávy z výzkumů jsou na webu projektu.

Jako příčinu nižších ženských výdělků 83 procent dotázaných vidí mateřství a péči o děti. Víc než tři čtvrtiny lidí uvedly, že roli hraje i touha mužů po kariéře a špatné podmínky pro sladění práce a rodiny. Dvě třetiny dotázaných zmínily rozdílné zastoupení žen a mužů ve vedoucích pozicích. Šedesát procent poukázalo na vliv výchovy a vzdělávacího systému, který směřuje ženy a muže do odlišných a jinak placených oborů. Rozšířený je i názor, že se ženy bojí říct si o víc peněz. Třetina respondentů si ale také myslí, že za nižší ženské příjmy může to, že jsou ženy méně schopné, výkonné a kvalifikované než muži.

Ženy v Česku jsou přitom vzdělanější než muži a tvoří tři pětiny absolventů vysokých škol. Pracují ale většinou v méně hodnocených oborech, do vedoucích pozic se dostávají obtížně. I na stejných pozicích za stejnou práci pobírají podle výzkumů v průměru o desetinu méně než jejich mužští kolegové. "V penězích to dělá strašně moc. Tam už se nemůžeme bavit o ničem jiném než o diskriminaci. Na stejné pozici sedí dva lidé a ten jeden má víc," uvedla Simerská.

Roční rozdíl tak překračuje jeden měsíční výdělek. Třeba při třicetitisícovém platu desetiprocentní rozdíl činí 3000 korun, ročně je to 36.000 korun. Podle dvou třetin dotázaných ale zaměstnavatelé dávají ženám a mužům za stejnou práci odlišnou odměnu úmyslně.

Kolem 88 procent lidí si myslí, že by firmy a instituce měly už v inzerátech uvádět částky "od do", které na pozici nabízejí. Tři čtvrtiny dotázaných míní, že by zaměstnavatelé měli zveřejňovat anonymizované údaje o výdělcích.

Podle respondentů a respondentek by měli nerovnosti v odměňování řešit odboráři a zaměstnavatelé i samotní pracovníci. Problémem by se ale měla zabývat i inspekce práce a vláda, uvedla valná většina lidí.