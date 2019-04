New York - Pulitzerovu cenu dnes získaly newyorské listy The Wall Street Journal a The New York Times za články o americkém prezidentu Donaldu Trumpovi, financích jeho rodiny a Trumpových údajných aférách se ženami. Za zahraniční reportáže byl oceněn tým AP, který působil v Jemenu, a novináři Reuters, kteří psali o situaci v Barmě a za údajné neoprávněné držení státních dokumentů byli odsouzeni na sedm let do vězení.

The Wall Street Journal byl, pokud jde o vnitroamerické zpravodajství, oceněn za články týkající se bývalého Trumpova právníka Michaela Cohena, který údajně v roce 2016 uplatil dvě bývalé Trumpovy milenky, aby mlčely o poměru s budoucím prezidentem a neohrozily jeho šance na volební vítězství.

Deník The New York Times byl oceněn za články o údajných daňových machinacích a podvodech z 90. let, díky nimž se nynější prezident dostal k mnohamilionovému majetku po svém otci.

Novináři agentury AP získali cenu za zahraniční reportáže, ve kterých informovali o násilnostech a utrpení obyvatel Jemenu zmítaného občanskou válkou. Reportérka Maggie Michaelová spolu s fotografem a kameramanem strávili v Jemenu rok. V sérii reportáží mimo jiné popisovali, jak lidé v některých částech Jemenu musí jíst listy, protože se k nim kvůli zkorumpovaným úředníkům nemůže dostat humanitární pomoc.

Porota Kolumbijské univerzity ocenila za zahraniční reportáže i novináře agentury Reuters, jejichž práce je stála svobodu. Dva barmští novináři psali o tématu pronásledovaného muslimského menšinového etnika Rohingů. Loni v září byli odsouzeni k sedmiletému vězení za neoprávněné držení tajných státních dokumentů. Jejich odsouzení kritizovaly Spojené státy, Evropská unie i řada dalších zemí a organizace pro lidská práva, které vyzvaly k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění novinářů.

Pulitzerovy ceny, které se udělují od roku 1917, jsou považovány za vrchol amerických žurnalistických ocenění.