Puk mě trefil do bruslí, litoval Zachar klíčového vlastního gólu

Hradec Králové - Pořádně smolný moment stál hokejisty hradeckého Mountfieldu vítězství v úvodním zápase čtvrtfinálové série s Libercem. Za stavu 2:1 si Marek Zachar srazil kotouč do vlastní branky a čtyři minuty před koncem třetí třetiny nechtěně nastartoval Bílé Tygry k obratu.

Zlomový okamžik přišel v čase 55:58. Liberecký útočník Jakub Rychlovský nahodil kotouč do hradeckého brankoviště od zadního mantinelu, aby našel spoluhráče. Toho sice nenašel, ale puk se od nohy Zachara odrazil za bezmocného gólmana Henriho Kiviaha.

"Naši obránci se srazili, tak jsem bekčekoval zpátky. Ten hráč zajel za bránu, hodil puk zpátky vzduchem a trefilo mě to do bruslí. Byl to pro nás nešťastný gól," mrzelo Zachara, jenž paradoxně pomohl týmu, ve kterém vyrůstal a působil až do minulého ročníku.

Mountfield přitom od využitého trestného střílení Kevina Klímy směřoval za vítězstvím. Kromě oslabení tří proti čtyřem odrážel liberecké snahy o tlak velmi úspěšně. "O to víc porážka mrzí, když jsme pět minut před koncem vedli 2:1. Blbý gól bohužel Liberec trochu nakopl a byl na koni. Potom využil přesilovku," řekl Zachar k nevydařenému závěru Hradce Králové.

Vítězný gól Oscara Flynna z přesilové hry v 59. minutě doprovázely emoce, neboť domácímu týmu se vyloučení obránce Graemeho McCormacka nezamlouvalo. Rozhodčí totiž do té doby drželi volnější metr. "Určitě to hodně pouštěli, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Ani my, ani Liberec. Od toho jsou na ledě rozhodčí, aby to posoudili. Musíme ukázat, že ve hře pět na pět jsme lepší," uvedl Zachar.

Úvodní bitva série nenabídla tolik emocí, jak se čekalo. Po závěrečné siréně se však na ledě strhla hromadná strkanice. "Já jsem byl na střídačce, takže jsem neviděl, co se tam stalo. Myslím, že po zápase už k tomu nepatří, aby se hráč rozjel ze střídačky a skočil na někoho zezadu," řekl Zachar na adresu Jana Šíra, který se jel zastat Michala Bulíře do konfliktu s Kevinem Klímou.

Aby Hradec Králové po dvou letech znovu nevypadl s Libercem výsledkem 0:4 na zápasy, potřebuje zabrat ideálně už v pondělní odvetě před stěhováním série pod Ještěd. Trenéru Tomáši Martincovi se první výkon po dvoutýdenní přesilovce příliš nelíbil. "Musíme se víc tlačit do brány a dělat jim problémy v brankovišti. Určitě se na to víc zaměříme," slíbil Zachar závěrem.