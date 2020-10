Půjčovny šatů hlásí propad, nechodí nevěsty ani maturantky

Praha - Půjčovny svatebních a společenských šatů zaznamenaly kvůli koronavirové krizi výrazný pokles poptávky. Například pražské Studio Agnes už 14 nikdo nenavštívil. Nevěsty výběr šatů na příští rok odkládají, přestaly chodit také maturantky. ČTK to řekli zástupci pražských salonů. V České republice dnes začal na 30 dní platit nouzový stav. Nejméně dva týdny se nemohou konat plesy a podobné akce, od 19. října začne platit omezení pro svatby. Zúčastnit se jich bude moci do konce nouzového stavu nejvýše 30 lidí.

Studio Agnes podle své majitelky Romany Šlehofer zaznamenal u svatebních šatů pokles obratu o 40 procent. Situace se ještě zhoršila v polovině září, kdy poptávka nevěst ustala. Podle průzkumu, který Šlehofer provedla na instagramu, budou nevěsty šaty shánět spíše až po Novém roce a krátce před svatbou, aby měly jistotu, že se uskuteční v termínu. "Lidé se bojí něco plánovat dopředu, jelikož je situace velice nejistá. A o půjčení je tak zájem o mnoho nižší," uvedla návrhářka a majitelka stejnojmenné značky a salonu Zoryana Stekhnovych.

Klesl zájem také o společenské šaty. Do Studia Agnes podle Šlehofer přišlo v srpnu o 80 procent méně maturantek než ve stejném období loni. Čas, kdy nechodí zákazníci, ve Studiu Agnes věnují úklidu, přešívání a opravám. "Nevím zda budu muset do Vánoc salon zavřít. Když to takhle půjde dál, nebude na výplaty. Velké šetření nebylo možné, protože jsme měli zaplacené zálohy na výrobu nové kolekce, která teď dorazila jako každý rok, jen letos se každý bojí něco zamluvit či koupit," řekla.

Stekhnovych hodnotí odlišně situaci s prodejem šatů. Klienti v tomto případě podle ní nejsou vázáni na termín a mohou si šaty obléknout, i kdyby byla plánovaná akce několikrát posunuta, uvedla.