Pudilová v Oktagonu poprvé prohrála, prozatimní titul získal Krištofič

Praha - Přední česká MMA bojovnice Lucie Pudilová prohrála na pražské Štvanici s Brazilkou Talitou Bernardovou a připsala si první nezdar pod hlavičkou organizace Oktagon. V hlavním zápase sobotního galavečera, který se konal pod širým nebem na centrálním dvorci tenisového areálu za přítomnosti několika tisíc fanoušků, porazil Slovák Samuel Krištofič polského soupeře Marcina Naruszczku a získal prozatímní pás šampiona ve střední váhové kategorii.

"Všechna kola byla těsná a myslel jsem si, že tři jsem vyhrál, ale bál jsem se. Marcin byl tvrdý, chtěl jsem vyhrát před limitem, ale nebylo to z mé strany ideální," řekl Krištofič, který do duelu nastoupil jako náhradník za zraněného Karlose Vémolu. Právě s ním by se měl utkat příště. "Platí, že když se dva perou, třetí se směje. Diváci se tak nudili, že začali dělat mexické vlny. Pokud Pirát (Krištofič) předvede takový výkon, tak titul se vrátí tam, kam patří," řekl Vémola, který o pás přišel poté, co nesplnil váhový limit.

Pudilová, první a jediná Češka, která se prosadila do elitní světové organizace UFC, byla podle sázkovkových kanceláří proti Bernardové favoritkou. Předpoklady ale nenaplnila a s Brazilkou, která má také UFC historii, prohrála jednoznačně 0:3 na body. "Byla jsme v dobré kondici, ale prostě jsem to nezvládla a kvůli fanouškům, kteří mě podporovali, mě to mrzí," uvedla zklamaná Pudilová.

Vítězství si připsali jiné dvě přední české MMA bojovnice. Magdaléna Šormová porazila Italku Chiaru Pencovou, která jí "odklepala" zápas sekundu před koncem prvního kola. V úvodní pětiminutovce o své výhře rozhodla i Tereza Bledá, jíž vzdala Edna Oliveira Ajalaová z Brazílie v čase 4:45.

Vítězný návrat do oktagonu zažil i Miloš Petrášek, jenž nezápasil osmnáct měsíců. I on ukončil duel v prvním kole a porazil Vlada Neferanoviče z Chorvatska. "Skvělá atmosféra na Štvanici mě namotivovala. Jsem v tomto sportu deset let a nikdy si na to nezvyknu, miluji to," ocenil Petrášek podporu fanoušků.

"Návrat byl těžký, ale věřil jsem, že vyhraji. Nepochyboval jsem o tom. Ve středu jsem se dozvěděl, že s manželkou čekáme dítě, a neexistovalo nic jiného než výhra. Patří jim," řekl osmadvacetiletý bojovník, jenž před pauzou třikrát za sebou prohrál a zvažoval i konec kariéry.

Těsnou výhru 2:1 si připsal i Matúš Juráček, jenž porazil Španěla Tatu Primeru. "Je to fakt tvrďák a do vyhlášení jsem netušil, kdo vyhrál. Myslím si, že to byla remíza," řekl Juráček. Všichni rozhodčí vyrovnaný duel obodovali 29:28 a dva z nich přiřkli výhru českému bojovníkovi. "První kolo bylo pro Matúše, druhé pro mě a myslím si, že ve třetím jsem byl lepší. Rozhodčí to ale viděli jinak a já to beru," řekl Primera.