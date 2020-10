Psycholožka: Při distanční výuce je potřeba pravidelný režim

Ostrava - Udržovat pravidelný režim a neklást na sebe a dítě přehnané nároky, jsou podle ostravské dětské psycholožky Ludmily Mrkvicové hlavní věci při přechodu prvňáčků na dálkovou výuky. Základní školy, včetně prvního stupně, budou podle nařízení vlády od 14. října do 2. listopadu uzavřeny kvůli šíření koronaviru.

Rodičům nejmenších školáků psycholožka radí, aby si pro učení vytvořili pravidelný režim. "Ten je důležitý. Aby se vědělo, kdy se dítě má učit a kdy si může hrát. Aby se úkoly netáhly přes celý den od rána do večera. Učit se třeba od devíti do desíti, pak si dát přestávku jako ve škole a pak ještě hodinu. To asi úplně stačí. Je důležité zachovat dítěti režim, vyvarovat se bezbřehosti," dodala.

Trpělivostí se podle ní musí obrnit hlavně rodiče, kteří budou práci z domova kombinovat právě s výukou dítěte. "Musí si uvědomit, že není potřeba děti naučit hned úplně všechno. Neklást na sebe a dítě přehnané nároky," uvedla.

Dětem budou podle Mrkvicové chybět hlavně sociální kontakty. "Pro každého člověka, od dětí až po seniory, jsou důležité sociální vazby. Když je omezíme, negativně je tím ovlivníme," řekla. Děti se podle ní musí učit nejen čtení a psaní, ale i vzájemným vztahům. Zkušenosti z jarního uzavření škol jasně ukazují na to, jak se děti do školy a na spolužáky těšily, doplnila.

Důležité v tomto směru podle psycholožky je, aby školy nebyly uzavřeny nadlouho a byl předem jasně daný termín, kdy takové omezení skončí. "Pokud to nebude trvat dlouho, škody nebudou nenávratné. Musí to ale být časově ohraničené a nesmí to být nekonečné," uvedla. Upozornila také na to, že děti mají jiné vnímání času než dospělí. "Týden je pro ně velmi dlouhá doba," dodala.

Podle Mrkvicové existují země, kde je distanční výuka využívaná hodně hlavně kvůli velkým vzdálenostem mezi školou a bydlištěm školáků. Jedná se například o Kanadu či Austrálii. "Takže takový způsob učení je možný. U malých dětí je ale nutná podpora dospělých," řekla.