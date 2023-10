Psycholožka: K usmíření společností je třeba setkávání bývalých obětí a nepřátel

Praha - Proces usmiřování a sbližování mezi společnostmi, které prošly konfliktem, často nastartuje setkávání bývalých obětí s bývalými nepřáteli. Nakolik se chtějí lidé s bývalými nepřáteli setkat záleží i na tom, zda jsou ochotní vidět oběti na obou stranách konfliktu. V rozhovoru s ČTK to řekla laureátka letošní Ceny Neuron pro nadějné vědce za společenské vědy Sylvie Graf. Psycholožka se ve svém výzkumu zabývá také vztahy lidí, kteří patří do různých společenských skupin.

"Bývalé oběti i bývalí pachatelé mají různé potřeby, které v té post-konfliktní době musí nějakým způsobem naplnit. U obětí je to především potřeba získat nějaké znovupotvrzení moci, kterou tím prohrou nebo utrpením v konfliktu ztrácejí. Naopak u těch skupin, které ten konflikt iniciovali, je to potvrzení morálního obrazu, který na základě iniciace konfliktu ztrácejí," řekla. Psycholožka se se svým týmem snaží najít cesty, jak tyto potřeby naplnit. Důležitá je podle ní i reprezentace historie a konfliktu, ta může ovlivnit to, nakolik se chtějí lidé s nepřáteli usmířit.

"Odsouvání menšin na okraj společnosti je něco, co potom společnost musí dost drahým způsobem řešit. My apelujeme na intervence, které jsou mnohdy méně nákladné, než následné řešení celospolečenských problémů," řekla.

Předsudky podle psycholožky nejde ze společnosti úplně vymazat. "Chceme najít procesy nebo způsoby, jak na ně (předsudky) upozorňovat, jak si je můžeme uvědomit, jak je můžeme reflektovat a jak si můžeme uvědomovat jejich dopady, například dopady sociálního vyloučení," řekla. Pokud si společnost dopady sociálního vyloučení uvědomí, může ovlivnit, jestli například uprchlíci budou mít důstojné místo ve společnosti, kde se budou moci realizovat, nebo budou vyloučeni na její okraj.

"S identifikací se skupinou se setkáváme nejčastěji v prostředí, kde se vyskytují členové jiných skupin. Aby ta naše skupinová identita byla významná, tak musíme mít kolem sebe jiné lidi, se kterými se srovnáváme, kteří v tom daném kontextu nás vedou k tomu, že se vůči nim třeba vymezujeme," řekla.

Předsudky může snižovat i možnost kontaktu mezi skupinami. "Pokud se můžete stýkat s jinými lidmi, i ze skupin, ke kterým nemáte třeba a priori tak pozitivní postoje, tak ta tendence je taková, že máte více pozitivních zkušeností než negativních," řekla. Pokud se tedy budou skupiny lidí stýkat a vzájemně se propojovat, je zde podle psycholožky pravděpodobnost, že se postoje lidí k jiným skupinám budou zlepšovat.

Graf založila a vede Brněnskou laboratoř meziskupinových procesů při Psychologickém ústavu Akademie věd ČR a je také vedoucí výzkumnou pracovnicí na Institutu sociální neurovědy a sociální psychologie na Univerzitě v Bernu.