Psychologové varují před nárůstem odkladů školy kvůli epidemii

Praha - Psychologové z České společnosti pro neurokognitivní rehabilitaci varují před možným nárůstem počtu odkladů povinné školní docházky kvůli současné epidemii covidu-19. Podle nich kvůli uzavírání škol nyní o odkladu uvažují i rodiče, kteří by své děti za normálních okolností do školy poslali. Společnost to uvedla ve své tiskové zprávě. Česko se podle odborníků už nyní řadí k zemím s největších počtem odkladů na světě.

Kvůli aktuální situaci, kdy školy nefungují v běžném režimu a na dálku se několik týdnů učili i žáci prvních tříd, zvažuje odklad docházky podle odborné společnosti víc rodičů než v předešlých letech. Obavy, že dítě nebude v září na školu ještě dost vyspělé, mají obecně hlavně rodiče potomků narozených v létě. Jako důvod k odkladu teď někteří vnímají i nejistotu, zda se příští rok nebude opakovat přechod škol na distanční vzdělávání jako nyní.

Podle odborníků se v ČR přitom možnost odkladu školní docházky dlouhodobě nadužívá. "Jedná se o výsostně český fenomén, který v západním světě nemá svou obdobu. Aktuálně se celková odkladovost pohybuje kolem 23 procent dětí s meziročním nárůstem jedno až dvě procenta," uvedl klinický psycholog a spoluzakladatel České společnosti pro neurokognitivní rehabilitaci Petr Nilius. Zbytečné odklady podle něj mohou ohrozit zdravý a přirozený vývoj dítěte a nemají ani dobrý vliv na vzdělávací systém.

Podle Niliuse je většina dětí v období šesti let života na školu zralá. Odklad by se podle něj měl týkat zhruba pěti procent dětí. U zbylých 18 procent, které ho mají, je podle něj zbytečný. Odklad takto dostávají hlavně dětí ze sociálně slabšího prostředí, které zatím neměly dost podnětů k rozvoji svého potenciálu, nebo naopak děti rodičů, kteří mají tendenci své potomky až moc ochraňovat, řekl. Z dřívějších vyjádření odborníků plyne, že časté odklady v ČR souvisí s vysokými nároky školy na děti.

Snížit počet odkladů mělo zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělávání od roku 2017 a rovněž fungování přípravných tříd v základních školách. Přípravných tříd bylo podle ministerstva školství loni v ČR 341 a chodilo do nich 4377 dětí. Základních škol je zhruba 4200. Podle Niliuse je počet přípravných tříd nedostatečný.

Do mateřských škol v ČR chodí podle statistik ministerstva školství přibližně 365.000 dětí. Podle odhadů úřadu z letošního jara mělo jít k zápisům do prvních tříd kolem 137.800 dětí, z toho 25.500 sedmiletých a 800 pětiletých. Do školy pak v září nastoupilo asi 107.800 dětí.

Česká společnost pro neurokognitivní rehabilitaci je odborný spolek, jehož cílem je podporovat rozvoj kognitivních dovedností, jako je pozornost, myšlení, paměť, čtení či psaní. Společnost vznikla v roce 2017 a sdružuje odborníky, kteří se věnují neurokognitivní rehabilitaci ve školství, zdravotnictví, sociálním sektoru, nebo se tématem zabývají jako vědci.