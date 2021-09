Psycholog: Prací s odsouzenými za domácí násilí lze snížit recidivu

Praha - Zhruba 40 procent vězňů odsouzených kvůli domácímu násilí spáchá podobný čin do půl roku od propuštění znovu. Do roka je to již polovina, řekl dnes na tiskové konferenci vedoucí psycholog vězeňské služby Václav Jiřička. Prací s vězni dokážou podle něj terapeuti a vychovatelé recidivu snížit o 30 až 40 procent. Odborníci ve věznicích využívají například program norské organizace Alternativa násilí.

Norský program vyžívá k prevenci a osvětě domácího násilí a pro práci s oběťmi i pachateli film Zuřivec, který je natočen podle skutečné události. "V práci s filmem Zuřivec bylo postupně vyškoleno 45 odborných zaměstnanců a zaměstnankyň - psychologů, terapeutů, pedagogů a vychovatelů - z 18 věznic, tedy z poloviny všech věznic v Česku. Programem prošly řádově stovky vězňů.

Odsouzených, kteří mají zájem zapojit se do programu je však podle Jiřičky více. "Vězni stojí o to, zabývat se příčinami toho, proč se dostali až tam, kde jsou," uvedl. Pachatelé domácího násilí měli podle něj z naprosté většiny zkušenost s násilím sami na sobě. Sami v tom ale nevidí souvislost.

"Nová studie na klientech Alternativy násilí ukázala, že terapie s muži, kteří se násilí dopouští, vede ke snížení výskytu násilí v partnerském vztahu," uvedla klinická psycholožka organizace Barbora Jakobsen. Alternativa násilí spolu s úřadem vlády vyškolila v programu v minulých letech zhruba tisícovku lidí.

S filmem pracují podle Jiřičky například terapeuti ve věznici Heřmanice s pachateli násilí a sexuálního násilí na dětech. Odsouzeným program pomáhá odkrývat veškeré druhy násilí, vězni pracují ve skupinách po šesti až deseti lidech. Ve Světlé nad Sázvou pak odborníci používají program na práci se ženami, které se dopustily násilí na dětech.

Podle úřadu vlády bylo loni na policii nahlášeno přes 600 případů znásilnění a 400 případů týrání osoby žijící ve společném obydlí. Téměř pětina lidí ohrožených domácím násilím z řad klientek a klientů intervenčních center zaznamenala, že během pandemie covid-19 agresor své chování zhoršil. Z důvodu domácího násilí vykázali policisté v roce 2020 z domu 1170 lidí.