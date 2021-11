Psychicky nemocné v Somalilandu často poutají řetězy; péče se nedostává

Hargeysa (Somálsko) - Mohamed Yusuf strávil posledních šest let připoutaný řetězy na toaletě v jedné z vesnic poblíž hlavního města Somalilandu Hargeysy. Osmapadesátiletého Somálce, který trpí bipolární poruchou, do místnosti zavřeli jeho blízcí, aby neohrožoval sám sebe ani je. Jiné východisko neviděli. Potřebnou péči mu v malé zemi na severovýchodě Afriky neměl kdo nabídnout. Dnes se Yusuf zotavuje v jednom z mála zařízení pro psychicky nemocné pacienty; podobných pracovišť se nejen v Somalilandu, ale v celém regionu Afrického rohu palčivě nedostává.

Fotogalerie

"Lidé své blízké poutají, protože nemají jinou možnost. Někteří pacienti jsou agresivní, jiní se prostě seberou a odejdou, což pro ně ve zdejším ostrém slunci a bez vody může být životu nebezpečné. Rodiny nemají léky ani možnost dát příbuzné do nemocnice, takže je pro jejich i pro vlastní bezpečnost prostě spoutají," vysvětluje z evropského pohledu zcela nepochopitelný krok doktor Issa Raage Cigaal.

Jeho ordinací je poslední tři měsíce na nově otevřené psychiatrické a psychologické klinice vzdálená zhruba 15 minut jízdy po nevyasfaltovaných a prašných cestách od metropole Somalilandu, tedy země, která je de facto samostatná, ale přesto ji mezinárodní společenství neuznává a považuje ji za součást Somálska. Jedno mají každopádně pětimilionový Somaliland i třikrát lidnatější Somálsko společné – zcela neadekvátní péči o pacienty s psychickými poruchami.

"Bohužel, naplňování potřeb lidí, kteří trpí, je po celé zemi strašně pomalé," konstatuje Cigaal. Může za to akutní nedostatek finančních prostředků na podobná zdravotnická zařízení v regionu, který patří k nejchudším na světě, i velmi malé povědomí obyvatelstva o psychických obtížích. V Somalilandu, kde více než polovina obyvatel neumí číst a psát, je podle sedmačtyřicetiletého psychiatra zcela běžné, že lidé duševní onemocnění přičítají tomu, že na dotyčného někdo křivě pohlédl nebo ho proklel. A tudíž je považují za medicínsky neřešitelná.

Navíc ti, kteří přesto pro své příbuzné hledají lékařskou pomoc, narazí v 1,5milionové Hargeyse jen na několik zcela přeplněných zařízení, kde podle doktora Cigaala nemocní často dostanou sotva prášky na spaní, aby byl klid. Když to nestačí, je jim občas předčítán korán v naději, že to zažene zlé duchy; někdy jsou biti.

I proto se skupina 150 žen ze Somalilandu a diaspory sdružených v neziskové organizaci GWDA, která už v uplynulých letech vybudovala porodnici, rozhodla vzít situaci do vlastních rukou. Mezi sebou a známými vybrala peníze, koupila pozemek a postavila novou kliniku. Po třech měsících od jejího otevření se mezi bílými přízemními domky s červenými střechami, které nabízejí zdravotnické zázemí i jednoduché ubytování, pohybuje na pět desítek pacientů. Někteří vypadají zcela netečně, jiní jsou naopak velmi komunikativní, vyprávějí o svém životě, zpívají oblíbené písně. Všem se poprvé v životě dostává péče, kterou potřebují.

Zařízení, které se má v příštích letech rozrůst o pavilon pro matky a oddělení pro děti a mladistvé, poskytuje "západní přístup s islámským nádechem", tedy péči dvojice vystudovaných doktorů a několika sester, potřebné léky a psychoterapii, ale i mešitu, která vedle modliteb slouží k meditacím a nácviku vnímání přítomného okamžiku.

Výsledkem je podle Cigaala to, že stav většiny pacientů se velmi rychle zlepšuje. "Jejich příbuzní jsou šokovaní, když je navštíví a vidí, že to jsou znovu normální lidé, kteří nemusí být někde zavřeni, ale mohou se vrátit ke svým rodinám a ke svému zaměstnání," říká ve Spojených státech i v Kanadě studovaný doktor, podle něhož chce zařízení do budoucna nabízet i kurzy truhlářství a dalších disciplín, aby se pacienti mohli při návratu do společnosti snadněji uplatnit.

Výrazně lépe se daří i Yusufovi. Už není agresivní, nemluví sám se sebou a dobře spí. „Podívejte se na mě. Můžu chodit. Ještě před pár měsíci jsem nemohl,“ říká a zdůrazňuje, jak dobře se mu teď daří. Doktor Cigaal mu postupně snižuje dávky léků a chystá se, že ho časem bude moci propustit. "Ještě jsme ale velmi opatrní, protože to prostředí, kam se bude vracet, není jednoduché. Pokud by zažil něco stresujícího a rozhněval se, všichni by to hned připsali na vrub jeho psychickému onemocnění. Taky by velmi rychle mohl přijít relaps," je si vědom lékař.

Než se Yusuf vrátí domů, bude třeba – stejně tak jako u řady dalších pacientů - na vše pořádně připravit jeho rodinu. A to může trvat ještě hodně dlouho.