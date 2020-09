Psí hrdinové získali ceny za záchranu životů i péči o své pány

Praha - Pět psích hrdinů dnes bylo oceněno v Praze v anketě Statečné psí srdce za rok 2019. Pořadatelé v ní vybírají činy služebních záchranářských a asistenčních psů i běžných psů. Za profesionály má letos cenu německý ovčák Noris. Vystopoval ženu, která se pokusila o sebevraždu. Oceněný z řad běžných psů, Tony, zase zabránil požáru v bytě.

Policejní pes Noris s psovodem Miroslavem Salavou loni na Velký pátek vypátrali ženu, která po rozepři s manželem odešla z domu a nechala dopis na rozloučenou. Intoxikovanou a podchlazenou ženu našli v lese. Akce tím však neskončila. Záchranářům se kvůli složitému terénu nepodařilo určit polohu nalezené ženy a policisty. Místo nalezl druhý psovod, oba policisté pak ženu vynesli na otevřenou louku, odkud byla převezena do nemocnice.

Pohotové hrdinství loni prokázal také australský kelpie Tony. "Vařila jsem rýži, když jsem byla unavená, a usnula. A pes nás probudil ve chvíli, kdy byl byt plný kouře, rýže hořela a trochu jsme se dusili," popsala dramatickou situaci jeho majitelka Pavla Gašpárková. Tony tak zabránil tragédii.

Za dlouhodobou pomoc byl oceněn zlatý retrívr Dan. Ten už téměř pět let asistuje Miroslavu Suchému, který zůstal po úrazu upoután na invalidní vozík. Dan svému pánovi při nákupech podává věci, umí mu svléci bundu i mikinu, otevřít šuplíky a dveře a nerozhodí ho ani návštěva lékaře či úřadu. "Nejenom, že mi pomáhá, ale je to skvělý parťák a hlavně psychická podpora," řekl Suchý. Původně chtěl mít ovčáka nebo fenku černého labradora či retrívra, s Danem si však prý okamžitě padli do oka.

"Nad zlato" je podle Viktorie Vrátilové její vodicí fenka flat coated retrívra Atty. Nejenže Vrátilové asistuje při všem, co dělá, ale umí u své paní rozpoznat i blížící se migrénu. Vrátilová popsala, že jí v takových případech přinese léky, pokud se žena potýká se špatnou rovnováhou, hledá místo k sezení. "Někdy mě nechce ani pustit z bytu ven, když tuší, že mi bude špatně," poznamenala žena. Dodala, že Atty, která získala Cenu hlavního partnera, doma pečovala i o nemocnou fenku.

In memoriam byl oceněn belgický ovčák malinois Kim. Ten zahynul při pátrání po muži, jehož zmizení u řeky Oslavy poblíž Sedlce, nahlásili kamarádi. Psovod Patrik Topinka popsal, že s Kimem šli po strmé cestě, z níž místy sjížděli. Pod Kimem se náhle utrhla zemina a spadl do koryta řeky. Ačkoliv se ho Topinkovi podařilo dostat ven, Kim svým zraněním podlehl. Mrtvý byl nalezen i pohřešovaný muž, ke kterému se Kim snažil dostat. "Byl nejenom dobrý služební parťák, ale i parťák rodinný," řekl o Kimovi Topinka. Doplnil, že má doma jeho syna, jménem Akim, který je otci podobný i povahou.

Pořadatelé obvykle ceny předávají na jaře, letos však jubilejní 10. ročník posunuli kvůli koronaviru. Anketu vyhlašují novináři specializovaní na kynologii ve spolupráci s organizací Animal Eye a magazínem Rescue report. Vítězové postupují do nominace Zlatého záchranářského kříže.