Psi budou registrováni v centrální evidenci, kterou povede veterinární komora

Praha - Psi budou registrováni v centrální evidenci, kterou bude provozovat Komora veterinárních lékařů. Veterináři do evidence zanesou identifikační údaje chovatele a jeho zvířat při jejich očipování nebo očkování. Schválila to Sněmovna v novele veterinárního zákona. Přístup do evidence mají mít nejen veterináři, ale také orgány veřejné moci a částečně i chovatelé.

Novela, kterou dostane k projednání Senát, řeší také podrobnosti povinného čipování psů a zavádí podle požadavku EU pravidla pro mezinárodní přepravu zvířat. Jejich porušení by mohlo být potrestáno až dvoumilionovou pokutou.

Evidence bude neveřejný registr, cenu za zápis si budou účtovat soukromí veterináři. Záznamy o psech se budou z evidence vyřazovat po 20 letech. Podle úpravy poslance Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL) mají mít přístup do evidence také obce a chovatelé, kteří se ale dostanou jen k údajům týkajícím se jejich psů. V evidenci se budou zaznamenávat rovněž telefonní čísla chovatelů, budou je moci aktualizovat. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) s tím souhlasil.

Veterinární lékaři budou povinni zapsat psa do centrální evidence do sedmi pracovních dní od čipování nebo očkování či přeočkování. Ve stejné lhůtě musí také zapsat změny v informacích o chovateli. Čipovat budou moci také vysoké školy, které připravují budoucí veterináře. Náklady na vznik a provoz evidence bude hradit stát

Veterinární komora již nyní provozuje evidenci psích pasů. Stát předpokládá, že většina psů bude zapsána do centrální evidence do roka od nabytí účinnosti novely, přechodné období ale na to dává tři roky.

Od předloňského roku je ze zákona povinné mít psa očipovaného. Soukromí veterináři kritizovali právě chybějící jednotný registr psů. Zatím existují jen dílčí databáze a lidé nemají povinnost nechat čipované zvíře zaregistrovat, což například komplikuje strážníkům hledání majitele zatoulaného psa.

Poslanec ANO Josef Kott do novely prosadil, aby se omezení domácích porážek skotu maximálně na tři kusy ročně vztahovalo také na roční a mladší kusy. Nyní se toto omezení vztahuje na hovězí dobytek starší 12 měsíců a mladší 72 měsíců, tedy šesti let. Změnu poslanec zdůvodnil nárůstem domácích porážek a s tím spojenou hrozbou prodeje hovězího masa bez prověření jeho bezpečnosti veterináři.

Petr Bendl (ODS) uspěl s doplněním novely o změnu zákona na ochranu zvířat proti týrání, která má vypustit možnost kastrace samců mladší osmi týdnů u skotu, ovcí, koz nebo králíků bez znecitlivění. Bendl také prosadil možnost zkracování ocasu u ovcí, kterou zdůvodňoval prevencí zdravotních komplikací. Nekula se k tomu postavil neutrálně ve shodě se zemědělským výborem.

Novela zákona také ruší povinnost chovatele včelstev, aby hlásil neprodleně úhyny včelstev nad stanovený limit krajským veterinářům. Poslanci novelou zakotvili povinnou registraci chovu hmyzu, který je určen k lidské spotřebě nebo k výrobě zpracované živočišné bílkoviny, a to u krajské veterinární správy.