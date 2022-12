PSG bude po MS jednat s Messim o nové smlouvě, Ronalda se přivést nechystá

Paříž - Paris St. Germain začne po mistrovství světa jednat s Lionelem Messim o prodloužení smlouvy. Prohlásil to prezident klubu Násir Chelajfí, který také vyloučil, že by do Paříže mohl zamířit jiný hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo.

Messi přišel do Paris St. Germain loni z Barcelony. Po probíhající sezoně, v níž zatím v soutěžních zápasech zaznamenal 12 branek a 14 asistencí, však pětatřicetiletému Argentinci končí smlouva. Podle Chelajfího chce sedminásobný držitel Zlatého míče v klubu zůstat. "Obě strany jsou spokojené, ale řekli jsme si, že si o tom promluvíme až po mistrovství světa," citovala činovníka agentura Retuers.

Chelajfí také vyloučil, že by se Messi mohl v PSG potkat s Ronaldem. Pětinásobný vítěz Zlatého míče nedávno ukončil nevydařený návrat od Manchesteru United a hledá si nový klub.

Příchod sedmatřicetiletého Portugalce by však byl finančně náročný i pro tak bohatý klub, jako je Paris St. Germain. "Obdivuji ho, je legenda a jeden z nejlepších fotbalistů historie," uvedl Chelajfí. "Ale pro nás by to s trojicí hráčů, které už máme, bylo hodně náročné," dodal šéf pařížského celku. V něm totiž působí také útočníci Kylian Mbappé a Neymar, kteří spolu s Messim patří nejlépe placeným fotbalistům světa.