Prymula věří, že současná opatření nebude třeba ještě zpřísnit

Praha - Předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula nečeká, že by stát musel znovu dramaticky zpřísnit už tak mimořádná opatření a omezení kvůli nákaze koronaviru, například že by lidé nemohli vůbec vycházet z domova nebo že by přestala fungovat veřejná doprava. Věří, že lidé budou dodržovat současné restrikce. Řekl to dnes v televizi Prima.

Krizový štáb dnes jednal o centralizaci databázi lidí, kteří jsou kvůli nákaze koronavirem v povinné karanténě. Policii by to umožnilo efektivněji kontrolovat její dodržování, uvedl Prymula v České televizi. Řešil také, jak zefektivnit distribuci roušek pro obyvatele. Nejdřív je mají dostat lidé, kteří musí i za současného omezení pohybu jezdit do práce, nakonec by měl mít minimálně jednu roušku každý občan, prohlásil Prymula.

Prymula na Primě řekl, že stát ještě nevyčerpal všechny možnosti, jak bránit nákaze. V nadcházejícím týdnu až 14 dnech chce ale spíše zhodnotit, jaký dopad mají současná omezení, a spíše je upřesňovat a doplňovat. Nemyslí si, že by vláda musela zavést úplný zákaz vycházení bez výjimek a zakázat veřejnou dopravu, protože by to dramaticky poškodilo ekonomiku a úplně zastavilo život v zemi.

Respirátorů a roušek je v Česku momentálně nedostatek, lidé si roušky začali šít svépomocí sami. Vláda slibuje, že koncem týdne se situace výrazně zlepší. "Každý den objednáváme respirátory a ústenky. Dnes dorazilo do meziskladu Správy státních hmotných rezerv dalších 50.000 respirátorů, které okamžitě budou distribuovány do nemocnic. A zítra dorazí dalších 100.000 ústenek. V pátek očekáváme velkou dodávku 1,4 mil. respirátorů," napsal na twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Zdravotníci i hygienici apelují na lidi, aby pokud nemají roušky či respirátory, si ústa a nos při pobytu na veřejnosti chránili alespoň improvizovaně například pomocí šál či šátků s vloženým kapesníkem. Během středy má být do nemocnic rozvezeno také 100.000 rychlotestů na koronavirus, které dorazí z Číny.

Krizový štáb řešil i další opatření, o nichž ale musí podle Prymuly rozhodnout celá vláda. Měla by mimo jiné upravit režim takzvaných pendlerů či zákaz prodeje ubytovacích služeb v hotelech.